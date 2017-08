Zukunft von Rally Cat weiter offen

MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Die beim Heimspiel der St. Louis Cardinals in der Vorwoche gegen die Kansas City Royals berühmt gewordene Katze, die während der Partie direkt vor einem Grand Slam aufs Feld gerannt war, wird zum Politikum. Wer sich künftig um "Rally Cat" kümmern wird, ist noch offen.

Rally Cat, die den Cardinals Glück brachte, da direkt nach ihrem Auftritt Yadier Molina einen Grand Slam schlug, befindet sich derzeit in der Obhut des St. Louis Feral Cat Outreach, einem Programm, das sich um wilde Katzen kümmert.

Doch entgegen der Aussagen eines Pressesprechers der Cardinals habe die Gruppe dem Team nicht versprochen, die Katze ans Team zu übergeben. "Es war eine Enttäuschung für die STLFCO und viele unserer Freunde und Fans, Cardinals-PR-Chef Ron Watermons Äußerungen in den Medien bezüglich Rally zu lesen. Es war ein komplett falsches Statement, dass STLFCO den Cardinals irgendwas versprochen hat. Wir haben noch keine Entscheidung über Rallys langfristiges Zuhause getroffen. Es scheint auch nicht zum "Cardinals Way" zu passen, so ein falsches Statement zu machen", ließ die Organisation in einem Statement wissen.

Watermon sprach ursprünglich davon, dass die Katze dem Team nach einer zehntägigen Quarantäne übergeben werde, die Organisation habe jedoch nur zugestimmt, mit den Cardinals zu reden, berichtet ESPN.

Die STLFCO gab weiter zu verstehen, dass man in Zukunft mit der Führungsebene der Cardinals verhandeln wolle und nicht mit Watermon, von dessen "Einschüchterungstaktiken" man geschockt sei. Letzten Endes wolle STLFCO eine Lösung finden, die eine "Win-Win-Win-Win-Situation für Rally, die Cardinals, STLFCO und die Stadt St. Louis" sei.

