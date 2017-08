Ein Leben für mehr als nur Baseball

MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Roberto Clemente war ein Outfielder der Pittsburgh Pirates, der nicht nur durch seine sportlichen Leistungen sondern auch seine humanitären Dienste zur Legende wurde. Bis zu seinem tragischen Tod im Jahr 1972 ließ er Taten sprechen und hinterließ damit auf vielen Ebenen bleibenden Eindruck. Heute wäre er 83 Jahre alt geworden. SPOX würdigt eine beeindruckende Karriere. Und einen beeindruckenden Menschen.

"Wann immer du die Gelegenheit hast, einen Unterschied in der Welt zu machen, und sie verstreichen lässt, dann verschwendest du deine Zeit auf dieser Erde." (Roberto Clemente)

Sportstars sind seit jeher für ihre Leistungen auf dem Feld oder ihr extravagantes Auftreten außerhalb dessen bekannt. Nur selten tut sich mal einer hervor, der über das Spiel hinaus bleibenden Eindruck hinterlässt und versucht, aus der Welt einen besseren Ort zu machen. Einer davon war Roberto Clemente Walker, der vielleicht größte lateinamerikanische Spieler in der Geschichte des Baseball.

Clemente war bekannt für seine großartigen Defensivqualitäten und seine Schlagstärke. Er gewann zwölf Gold Glove Awards für den besten Defensivspieler auf seiner Position in Folge. Zudem führte er die National League vier Mal mit dem besten Schlagdurchschnitt an und die Pittsburgh Pirates zu zwei World-Series-Titeln. 1966 wählte man ihn zum MVP der Liga, fünf Jahre später zum World-Series-MVP.

Trotz aller Heldentaten mit Schläger und Handschuh: Clementes Wirken abseits des Diamonds war noch viel beeindruckender. In nahezu jeder Offseason setzte sich der gebürtige Puerto Ricaner für Minderheiten und Menschen in Not ein. Er arbeitete stets an diversen Wohltätigkeitsprojekten und half in Krisengebieten aus.

Seine letzte Hilfeaktion sollte ihm jedoch zum Verhängnis werden.

Roberto Clemente wurde durch Zufall von den Brooklyn Dodgers entdeckt

Clemente wuchs als Sohn eines Vorarbeiters auf einer Zuckerplantage auf und half seinem Vater beim Be- und Entladen von Lastwagen. Doch schon früh entdeckte er seine Leidenschaft für Baseball, spielte in der High School und später Softball. Dies ebnete ihm den Weg in die puerto-ricanische Amateurliga und später sogar in die Profiliga des Inselstaats.

Auch wenn er dort erst in seiner zweiten Saison zum Starter avancierte, entdeckten ihn zu Beginn der 50er Jahre Scouts der berühmten Brooklyn Dodgers, die ihn dann auch zu einem Minor-League-Vertrag verpflichteten. Im Alter von 20 Jahren ging es zum Nachwuchsteam nach Montreal, wo er allerdings gerade zu Beginn mit dem Klima und der Sprache zu kämpfen hatte. Immerhin ein paar Mitspieler sprachen Spanisch, und so nahmen sie Clemente unter ihre Fittiche. Darunter Chico Fernandez, die spätere Dodgers-Legende Tommy Lasorda und Pitcher Joe Black.

Black war dann auch der Grund, warum Scouts der Pittsburgh Pirates vorstellig wurden. Sie wollten ursprünglich den Pitcher genauer unter die Lupe nehmen, doch stattdessen stach ihnen ein Backup-Outfielder aus Puerto Rico ins Auge: Er spielte zwar nicht, überzeugte aber beim Aufwärmen sowie in der Batting Practice. Clemente hinterließ bleibenden Eindruck und wurde letztlich im folgenden Winter im damals üblichen Rookie-Draft nach Pittsburgh geholt.

© imago

Roberto Clemente: World-Series-Erfolge nach holprigem Start

Auf dem Platz wuchsen die Bäume für Clemente nicht gleich in den Himmel. Verletzungen und Anpassungsprobleme hemmten seine Leistung in den ersten Jahren in den Big Leagues. 1960 dann kam er jedoch richtig an. Er wurde erstmals zum All-Star gewählt - eine Ehre, die ihm insgesamt 15 Mal zuteil wurde - und spielte seine bis dahin beste Saison. Die Krönung war der Gewinn der World Series in sieben Spielen gegen die New York Yankees. Clemente gelang in jedem der Spiele mindestens ein Hit.

Damit wurde Clemente zum ersten Spieler aus Lateinamerika und der Karibik, der als Starter die World Series gewann. Die Saison war zugleich der "Startschuss" einer Bilderbuchkarriere mit zahlreichen Bestmarken und Franchise-Rekorden der Pirates.

Das passte auch perfekt zu seiner Vorliebe, lieber Taten statt Worte sprechen zu lassen. Über seine Persönlichkeit sagte er einmal: "Ich bin ein wenig schüchtern, wenn die Fans verrückt werden. Ich bin eine sehr ruhige, schüchterne Person, obwohl ihr Schreiber mir das nicht glauben werdet, da ich manchmal schreie."

Clemente wurde zum absolute Pirates-Superstar und gewann mit dem Team elf Jahre später ein weiteres Mal die World Series. In seinem letzten At-Bat der Regular Season gelang ihm 1972 im Three Rivers Stadium der 3000. Hit seiner Karriere. Er war erst der elfte Spieler in der Geschichte der MLB, der diese Marke erreichte. Anschließend verlor er mit den Pirates in der National League Championship Series gegen die Cincinnati Reds in fünf Spielen.

Pittsburgh Pirates veranstalteten 1970 die "Roberto Clemente Night"

Clemente, der auch im Winter nicht genug vom Baseball kriegen konnte, spielte in seiner Heimat in der Winter League und fungierte dort auch teilweise als Manager seines Teams. Hinzu kam Wohltätigkeitsarbeit. So organisierte er direkt nach einem schweren Erdbeben in Managua, der Hauptstadt von Nicaragua, sofort Notfallflüge, um die Opfer der Katastrophe zu unterstützen.

Bei den Pirates wurde er zur Institution. Als sie das legendäre Forbes Field 1970 verließen und ins Three Rivers Stadium übersiedelten, war es für Clemente ein emotionaler Moment, denn "ich habe mein halbes Leben hier verbracht". Der 27. Juli 1970 wurde zur "Roberto Clemente Night" erklärt, zahlreiche Puerto Ricaner reisten nach Pittsburgh, um ihren Helden zu feiern. Es gab eine Zeremonie zu Ehren des Spielers und eine Schriftrolle mit 300.000 Unterschriften aus Puerto Rico - zudem mehrere tausend Dollar, die auf Wunsch von Clemente an wohltätige Einrichtungen gespendet wurden.

Roberto Clemente: Tragischer Tod an Silvester

Als Berichte aus Nicaragua im Winter 1972 die Runde machten, wonach Hilfsgüter dreier Flüge in ein Erdbebengebiet nicht bei den Opfern angekommen und stattdessen von korrupten Funktionären der Somoza-Regierung abgefangen worden waren, sah Clemente nur einen Ausweg: Er selbst müsse mit nach Nicaragua reisen, da seine Präsenz die Chancen auf eine sichere Lieferung erhöhen würde.

Zusammen mit dem damaligen Montreal-Expos-Pitcher Tom Walker, der zu dieser Zeit in der Winterliga in Puerto Rico spielte, belud er an Silvester das gecharterte Frachtflugzeug vom Typ Douglas DC-7, das für seine Macken bekannt war. Walker wollte Clemente begleiten - doch Walker war zu dieser Zeit Single. Also sagte Clemente ihm, dass er nicht mitfliegen und stattdessen lieber den Neujahrstag genießen solle.

Er selbst brach mit seiner vierköpfigen Crew noch am 31. Dezember auf, doch das mit 4.200 Pfund überladene Flugzeug stürzte kurz nach dem Start aufgrund eines Motorschadens vor der Küste von Isla Verde/Puerto Rico in den Atlantik.

Teile des Rumpfs sowie die Leiche des Piloten wurden Tage später geborgen. Die Leichen von Clemente und den übrigen drei Insassen wurden dagegen nie gefunden.

Pittsburgh Pirates vergeben Roberto Clementes Nummer 21 nicht mehr

An der Beerdigung Clementes, der eine Frau und drei Söhne hinterließ, nahm fast das komplette Team der Pirates teil. Nur einer nicht: Clementes enger Freund, Manny Sanguillen. Der nämlich entschied sich dazu, nach Puerto Rico zu reisen und an der Absturzstelle zu tauchen, um seinen Freund zu finden.

Die Pirates reagierten auf den schrecklichen Verlust und vergaben seine Nummer 21, die Clemente für die 21 Buchstaben in seinem Namen - Roberto Clemente Walker - gewählt hatte, nie mehr.

Auch die restliche Baseballwelt ehrte Clemente mit einer großen Geste und wählte ihn nur wenige Monate nach seinem Tod in die Hall of Fame - die geforderte fünfjährige Warteperiode wurde außer Kraft gesetzt. Er bekam 393 der 420 Stimmen und wurde mit 92,7 Prozent aufgenommen.

Zugleich wurde der seit 1971 vergebene Commissioner's Award für herausragende Spieler, die sich neben dem Sport zusätzlich in der Gesellschaft engagierten in Roberto Clemente Award umbenannt. Er wird auch heute noch vergeben.

MLB: Die meisten Hits aller Zeiten - Beltre erklimmt den 3000er © getty 1/26 Adrian Beltre gelang der 3000. Hit seiner Karriere. Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in die Hall of Fame. Er ist somit das 31. Mitglied des 3000-Hits-Klubs! Bis zur Top-25 muss er aber noch länger spielen © getty 2/26 Platz 25: Rod Carew - 3053 Hits: Der 18-fache All-Star holte zwischen 1969 und 1978 gleich sieben AL Batting Titles, hatte also den höchsten Average aller Spieler. Sein Karriere-Average mit .328 ist überragend © getty 3/26 Platz 24: Rickey Henderson - 3055 Hits: Von 1979 bis 2003 war Henderson für stolze 13 Teams aktiv. Niemand in der MLB-Geschichte kommt auf mehr Stolen Bases (1406), Runs (2295) oder Lead-Off-Homeruns (81) © getty 4/26 Platz 22: Ichiro Suzuki - 3060 Hits: Die Ikone der Seattle Mariners ist mit stolzen 43 Jahren immer noch aktiv und spielt derzeit für die Marlins. Zählt man Ichiros 1278 Hits aus Japan dazu, stünde er sogar ganz oben © getty 5/26 Platz 22: Craig Biggio - 3060 Hits: 20 Jahre für die Houston Astros (1988-2007), in denen er sowohl als Catcher, als auch als Second Baseman zum All-Star wurde. Eine wahre Doubles-Maschine (668 sind Bestmarke für Rechtshänder) © getty 6/26 Platz 21: Dave Winfield - 3110 Hits: 22 Spielzeiten für sechs Teams, 2001 ging es für Winfield in die Hall of Fame. Der Titelträger von 1992 war zwölfmal All-Star und gewann sieben Gold Gloves © getty 7/26 Platz 20: Alex Rodriguez - 3115 Hits: In seinen letzten Jahren machte A-Rod vor allem Schlagzeilen abseits des Diamonds. Aber die Homerun-Maschine (696) war ein fantastischer Shortstop und Third Baseman © getty 8/26 Platz 19: Tony Gwynn - 3141 Hits: 20 Jahre verbrachte "Mr Padre" in San Diego und gewann dort stolze acht Batting Titles, wurde 15 Mal All-Star und gewann 7 Silver Slugger Awards. 2014 starb er mit 54 Jahren an Krebs © getty 9/26 Platz 18: Robin Yount - 3142 Hits: Von 1974-1993 für die Milwaukee Brewers aktiv, wurde Yount 1982 und 1989 zum MVP gekürt. Zuerst als Shortstop, dann als Center Fielder eine Macht © Baseball Hall of Fame 10/26 Platz 17: Paul Waner - 3152 Hits: Von 1926-1945 war "Big Poison" (was für ein geiler Spitzname) in vier Franchises aktiv und gewann drei Batting Titles. Dem Alkohol laut Augenzeugen nicht abgeneigt, aber auch mit Kater eine Macht auf dem Diamond © getty 11/26 Platz 16: George Brett - 3154 Hits: 21 Jahre für die Kansas City Royals (1973-1993), einer von nur vier Spielern mit 3000 Hits, 300 Homeruns und einem Average von über .300. Die drei anderen? Hank Aaron, Willie Mays und Stan Musial © getty 12/26 Platz 15: Cal Ripken Jr. - 3184 Hits: 21 Jahre (1981-2001) für die Baltimore Orioles. "Iron Man" Ripken ist vor allem für seine Serie von 2632 Spielen ohne Pause berühmt. Dazu 19 Mal All-Star und zweifacher MVP ('83 und '91) © alchetron 13/26 PLatz 14: Nap Lajoie - 3243 Hits: "The Frenchman" war von 1896-1916 aktiv und fünffacher Batting Champion in der American League. In Cleveland war er so beliebt, dass das Team in "Cleveland Naps" umgetauft wurde © getty 14/26 Platz 13: Eddie Murray - 3255 Hits: "Steady Eddy" war von 1977-1997 aktiv, der achtfache All-Star war einer der besten First Basemen aller Zeiten und gewann mit den Orioles 1983 den Titel © spox 15/26 Platz 12: Willie Mays - 3283 Hits: 660 Homeruns, zwölf Gold Gloves - für nicht wenige Experten ist Mays der beste Allrounder aller Zeiten. 20 Jahre spielte er für die New York und dann San Francisco Giants © Baseball Hall of Fame 16/26 Platz 11: Eddie Collins - 3315 Hits: Von 1906-1930 spielte Collins für die Philadelphia Athletics und Chicago White Sox. "Cocky" gewann unter anderem sechsmal die World Series © getty 17/26 Platz 10: Paul Molitor - 3319 Hits: 21 Jahre in der Liga, einer von fünf Spieler mit 3000 Hits, einem .300 Average und 500 Stolen Bases. Derzeit Manager von Max Kepler bei den Minnesota Twins © getty 18/26 Platz 9: Carl Yastrzemski - 3419 Hits: Die Red-Sox-Legende war dreifacher Batting Champion und gewann 1967 die Triple Crown. 23 Jahre in Boston, 18 Mal wurde er in dieser Zeit All-Star © spox 19/26 Platz 8: Honus Wagner - 3420 Hits: Von 1897 bis 1917 als Shortstop eine Bank, achtfacher Batting Champion in der NL. Der vielleicht beste Spieler der Dead-Ball-Era © Baseball Hall of Fame 20/26 Platz 7: Cap Anson - 3435 Hits: Von 1871-1897 aktiv, der vielleicht erste Baseball-Superstar überhaupt und der wohl erste mit 3000 Hits, auch wenn die Zahlen nicht ganz zuverlässig sind © getty 21/26 Platz 6: Derek Jeter - 3465 Hits: 20 Jahre für die Bronx Bombers als Shortstop brachten dem "Captain" fünf Titel und 14 All-Star-Nominierungen ein. Kein anderer Shortstop hat mehr Hits © Baseball Hall of Fame 22/26 Platz 5: Tris Speaker - 3514 Hits: Ein Lifetime-Average von .345 sagt eigentlich schon alles: Speaker dominierte von 1907 bis 1928 im Center Field, gewann drei Titel und 1912 den MVP-Award © getty 23/26 Platz 4: Stan Musial - 3630 Hits: 22 Jahre bei den St. Louis Cardinals, dazu zwei Jahre in der US Navy (1945-46). Drei Titel, siebenfacher Batting Champion, dreimal MVP - "Stan the Man" ist in St. Louis eine Ikone © getty 24/26 Platz 3: Hank Aaron - 3771 Hits: Der "Hammer" wurde im Jersey der Braves und Brewers 25 Mal ins All-Star Game gewählt, seine 755 Homeruns wurden erst von Barry Bonds überboten © imago 25/26 Platz 2: Ty Cobb - 4189 Hits: Zwölffacher Batting Champion im Trikot der Detroit Tigers (1905-1926), "Georgia Peach" hält den höchsten Average aller Zeiten (.367) und stellte in seiner Karriere 90 MLB-Rekorde auf © getty 26/26 Platz 1: Pete Rose - 4256 Hits: Der "Hit King" spielte von 1963 bis 1986 in der MLB, wurde 17 Mal All-Star und gewann drei Titel. "Nur" dreimaliger Batting Champion, aber wer es auf 3.562 Partien bringt (Rekord), der hat eben eine Menge Möglichkeiten

Neil Walker kam dank Roberto Clemente auf die Welt

Bleibenden Eindruck hat Roberto Clemente auf vielen Ebenen und in unzähligen Leben hinterlassen. Tom Walker verdankt ihm seines: Hätte sein Freund ihn am Silvesterabend 1972 nicht davon abgehalten, den Flieger nach Nicaragua zu besteigen, wäre auch er zum Opfer des Flugzeugabsturzes geworden.

Clementes Vermächtnis lebt weiter. In den Herzen der Fans, in dem nach ihm benannten Award - und nicht zuletzt in Neil Walker, Toms Sohn: "Ich kann mich glücklich schätzen, dass mein Vater dieses Flugzeug nicht bestiegen hat. Die Erinnerung an Clemente war schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens." Neil Walker ist übrigens ebenfalls Baseball-Profi, heute noch aktiv - und spielte selbst einige Jahre für die Pittsburgh Pirates.

"Ich will als Baseballspieler in Erinnerung bleiben, der alles gegeben hat, was er zu geben hatte." (Roberto Clemente)

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.