16 Innings! Yanks ringen Sox nieder

Die New York Yankees haben das zweite Spiel der Serie gegen die Boston Red Sox gewonnen, brauchten dafür aber sehr viel Zeit. Erst nach fast sechs Stunden stand der Sieg fest - allerdings legten die Hausherren aufgrund einer kontroversen Situation Protest ein. Cody Bellinger schrieb mal wieder Geschichte in Diensten der Los Angeles Dodgers, während die jede Menge Walk-Off-Erfolge am Samstag zu bestaunen gab.

American League

Boston Red Sox (51-40) - New York Yankees (46-42) 1:4 (16 Inn.) BOXSCORE

Ein Duell zwischen diesen beiden Teams geht einfach nicht ohne Drama. Und da 16 Innings (und 5:50 Stunden) - das Spiel war damit das längste zwischen den beiden Erzrivalen seit 1966 im Fenway Park - nicht dramatisch genug waren, brauchte diese Partie noch ein kontroverses Play, das zu einem Protest der Sox führte.

Die Entscheidung fiel im 16. Inning. Didi Gregorius brachte den entscheidenden Run per RBI-Single nach Hause. Danach schlug Austin Romine ein RBI-Single und Gary Sanchez legte einen Sacrifice Fly zum 4:1 nach.

Zu den Extra Innings gekommen war es indes nur durch einen Homerun von Matt Holliday im neunten Inning auf das Green Monster und gegen Closer Craig Kimbrel. Das war ein Novum, denn nie zuvor kassierte der so dominante Rechtshänder einen Blown Save im Fenway Park.

Für Aufregung sorgte eine Szene im elften Inning. Mit Holliday auf der ersten Base schlug Jacoby Ellsbury zu First Baseman Mitch Moreland, der für das Force Out zur zweiten Base warf. Damit war Holliday eigentlich out. Dennoch drehte er um und rutschte zurück in die erste Base. Währenddessen warf Shortstop Xander Bogaerts zurück zur ersten Base, wo der Ball Ellsbury, der bis dahin dort angekommen war, am Fuß traf. Ellsbury war safe und die Entscheidung lautete: Fielder's Choice. Es gab eine Challenge von Sox-Manager John Farrell, da Holliday, der ausgemacht war, weiter aktiv ins Spiel eingriff und damit eigentlich eine Interference beging. Trotz Videobeweis sahen dies die Unparteiischen anders und Farrell legte offiziell Protest ein. Was daraus wird, muss nun die MLB entscheiden.

Detroit Tigers (40-49) - Toronto Blue Jays (42-48) 11:1 BOXSCORE

Deutlich simpler ging es zu im Comerica Park: Die Tigers schossen die Blue Jays nach Belieben ab! Rechtshänder Michael Fulmer überragte und ließ über acht Innings nur einen Run und zwei Hits zu.

An der Platte überragte derweil Right Fielder J.D. Martinez mit fünf RBI, gekrönt von einem 3-Run-Homerun im fünften Inning (3-5). Ebenfalls gut aufgelegt war First Baseman Miguel Cabrera, der einen 2-Run-Homerun schlug (3-4, BB) und drei Runs selbst erzielte.

Houston Astros (61-30) - Minnesota Twins (46-44) 2:4 BOXSCORE

Die Twins erholten sich gut von der Klatsche am Vortag und durften sich über eine solide Vorstellung von Rechtshänder Ervin Santana (11-6) freuen, der in sechs Innings nur zwei Runs abgab. Er hatte allerdings zu kämpfen und ließ insgesamt zehn Base Runner zu (5 H, 5 BB).

Left Fielder Eddie Rosario führte Minnesota mit zwei RBI (2-4) an, während Second Baseman Brian Dozier (2-4, BB) einen Lead-Off-Homerun im ersten Inning schlug.

Right Fielder Max Kepler schlug an Position 5 in der Batting Order und war 2-5 mit einem Run.

Chicago White Sox (38-51) - Seattle Mariners (45-47) 3:4 BOXSCORE

Mit seinem 2-Run-Homerun im sechsten Inning drehte Mariners-Designated-Hitter Nelson Cruz die Partie zugunsten der Gäste. Denn vier Runs waren letzten genug für die Mariners, bei denen Felix Hernandez nur fünf Innings (93 Pitches) durchhielt und dabei drei Runs (ER) auf sechs Hits zugelassen hatte.

Third Baseman Kyle Seager schlug einen Solo-Homerun im zweiten Inning. Auf Seiten der White Sox wusste derweil vor allem Left Fielder Melky Cabrera überzeugen. Dieser schlug einen Homerun im ersten Innings und war insgseamt 4-5 mit zwei Runs und zwei RBI.

Kansas City Royals (44-45) - Texas Rangers (45-45) 0:1 BOXSCORE

Pitching war Trump in KC: Nur neun Hits gab es insgesamt zu bestaunen, der entscheidende kam schließlich im neunten Inning, als DH Chin-Soo Choo ein RBI-Single schlug und damit für die Entscheidung zugunsten der Rangers sorgte.

Zuvor pitchte Linkshänder Cole Hamels 7 2/3 Shut-Innings für die Gäste und gab vier Hits ab. Sein Gegenüber, Danny Duffy, hielt 8 1/3 Innings durch, gab aber auch den entscheidenden Run auf fünf Hits ab.

Oakland Athletics (41-50) - Cleveland Indians (47-42) 5:3 BOXSCORE

Auch in der Bay Area fiel die Entscheidung erst im neunten Inning. Left Fielder Khris Davis zeigte seine Qualitäten als Clutch-Hitter und beendete das Spiel mit einem 2-Run-Walk-Off-Homerun gegen Reliever Bryan Shaw, der für Super-Reliever Andrew Miller ins Spiel gekommen war, nachdem dieser das neunte Inning per Walk eröffnete hatte und somit auch die Niederlage (3-3) angerechnet bekam.

Grund zur Freude hatte indes auch Rookie-Third-Baseman Matt Chapman (3-3, 3 R, 2 RBI), denn ihm gelangen seine ersten beiden Major-League-Homeruns, beide gegen Star-Pitcher Corey Kluber, der in 7 1/3 Innings (3 ER) zwölf Strikeouts gesammelt hatte.

Los Angeles Angels (45-49) - Tampa Bay Rays (49-43) 3:6 BOXSCORE

Alex Cobb dominierte die Angels nach Belieben. Über 7 2/3 Innings ließ er einen Solo-Homer von First Baseman Luis Valbuena als einzigen Run zu und ansonsten nicht mehr viel.

Offensiv half vor allem der 2-Run-Homerun von First Baseman Logan Morrison (1-4, 2 RBI, BB). Zudem hatte Catcher Jesus Sucre (2-4) zwei RBI vorzuweisen.

Interleague League Play

Baltimore Orioles (42-48) - Chicago Cubs (45-45) 3:10 BOXSCORE

Für Cubs-Pitcher Jake Arrieta war es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Und der Rechtshänder fühlte sich wohl in Camden Yards und gab über 6 2/3 Innings nur zwei Runs (ER) auf vier Hits und drei Walks ab.

Offensiv gelangen den Cubbies gleich drei Homeruns. Right Fielder Jason Heyward führte sein Team derweil mit drei RBI nach einem 3-Run-Triple im fünften Inning an.

Entsprechend schwach präsentierte sich O's-Linkshänder Wade Miley, der in 4 2/3 Innings sieben Runs (9 H, 4 BB) abgab und damit seine achte Pleite des Jahres kassierte (4-8).

