Pineda droht Ellenbogen-Operation

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins at Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astors

Das Lazarett der New York Yankees wird immer größer. Nun hat es Pitcher Michael Pineda getroffen, der voraussichtlich am Ellenbogen operiert werden muss. Der Rechtshänder will aber zunächst noch eine zweite Meinung einholen.

Die New York Yankees verkündeten am Freitag, das eine erste Untersuchung am rechten Ellenbogen von Pineda einen Riss des Seitenbandes am Gelenk ergeben habe. Das hätte eine Tommy John Surgery, also eine komplette Rekonstruktion des Gelenks, zur Folge.

Da die Ausfallzeit bei einer solchen Operation mindestens ein Jahr für einen Pitcher bedeutet, will der 28-Jährige aber zunächst noch eine zweite Meinung bei einem weiteren Arzt einholen. Das Timing könnte derweil nicht ungünstiger sein, denn im Winter wird Pineda erstmals Free Agent.

In dieser Saison ist er 8-4 mit einem 4.39 ERA, seine Leistungskurve zeigte jedoch zuletzt steil nach unten, was auch mit der Verletzung zu tun haben könnte. Pineda verpasste schon zwei komplette Spielzeiten mit einer Schulterverletzung, die er Anfang 2012 im Spring Training erlitten hatte.

Operation auch für Greg Bird?

Zudem gab Yankees-General-Manager Brian Cashman am Freitag ein Update zum Zustand von First Baseman Greg Bird, der seit Monaten außer Gefecht ist, nachdem eine Fußverletzung auch nach der Heilung noch für Schmerzen sorgt.

Demnach handelt es sich wohl um ein Leiden, das Trigonum genannt wird. Dies bezeichnet ein übermäßiges Konochenwachstum, was im Fall von Bird zu Entzündungen führt. Wahrscheinlich muss auch er operiert werden, wird zuvor aber auch noch bei einem weiteren Mediziner vorstellig werden. Eine Operation hätte eine Ausfallzeit von weiteren zwei Monaten zufolge.