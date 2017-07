Mets-GM: Tebow-Call-up kein Thema

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins at Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astors

Sehen wir Tim Tebow schon in diesem September im Trikot der New York Mets? Eher nicht, wenn man General Manager Sandy Alderson glauben darf. Und das, obwohl der Ex-Quarterback durchaus überzeugt bei den St. Lucie Mets.

Am Donnerstagabend sorgte Tebow mal wieder für ein Highlight seiner noch recht jungen Baseballkarriere. Im zweiten Spiel eines Doubleheaders seiner St. Lucie Mets gegen die Daytona Tortugas gelang dem Outfielder ein Walk-Off-Homerun im neunten Inning zum Sieg - es war sein erster Walk-Off-Hit überhaupt.

Und nachdem er am Freitagabend erneut einen Hit schaffte, steht seine aktuelle Hit-Strähne bei zwölf Spielen in Serie. Grund genug also, um über eine weitere Beförderung nachzudenken? Im September werden traditionell die Major-League-Kader von 25 auf 40 aufgestockt. Die Chance für Tebow?

Nicht, wenn es nach GM Alderson geht: "Daran habe ich bis vor zehn Tagen, als es jemand als wahrscheinlich beschrieben hatte, nicht mal gedacht", so Alderson, der dieser Idee sogleich einen Riegel vorschob: "Ich sehe solch ein Szenario nicht."

Es wird also kein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk geben für Tebow, der mit seinen Teamkollegen schon mal Weihnachten vorfeierte - stilecht in "Buddy the Elf"-Kostümen.

Mets eher Sellers zur Deadline

Generell erwartet Alderson von seinem Big-League-Team nicht mehr allzu viel, weshalb er auch eher davon ausgehe, dass die Mets auf dem Trademarkt als Verkäufer auftreten werden, es sei denn, das Team würde überragend spielen in den kommenden zwei Wochen.

Die jungen Pitcher stehen jedoch nicht im Schaufenster: "Dies ist keine Situation, in der wir alles abreißen würden", so Alderson: "Dies wäre eher eine Art Pause-Knopf. Wir haben einige Spieler, die am Ende des Jahres Free Agents werden, also wird auch sehr viel Platz auf der Payroll frei. Also reden wir gerade nicht von einem Rebuild."