Astros verpassen Twins eine Abreibung

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins at Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astors

Die Houston Astros knüpften nahtlos an ihre dominante ersten Saisonhälfte an und explodierten förmlich zu Beginn des Spiels gegen die Minnesota Twins. Die Los Angeles Dodgers wiederum brauchten eine späte Heldentat von Yasiel Puig, um in Miami zu gewinnen. Und die Boston Red Sox drehten ihr Spiel gegen die New York Yankees erst im neunten Inning.

American League

Boston Red Sox (51-39) - New York Yankees (45-42) 5:4 BOXSCORE

Für die Yankees geht die Saison so weiter sie vor dem Break aufgehört hatte: Das Team bringt sich in eine gute Position und der Bullpen wirft selbige aus dem Fenster.

Catcher Gary Sanchez (2-4, 3 RBI) hatte einen 2-Run-Homerun im fünften Inning und führte New York damit zu einer 4:3-Führung, die trotz nur vier Innings (6 H, 3 ER, 3 BB) von Starter Jordan Montgomery bis zum neunten Inning Bestand hatte.

Dann aber erwachten die Red Sox gegen Closer Aroldis Chapman: Nach zwei Hits von Mookie Betts und Dustin Pedroia vollzogen beide einen Double Steal, woraufhin ein Error von Third Baseman Ronald Torreyes den Ausgleich ermöglichte. Es folgte ein Intentional Walk gegen Hanley Ramirez, um die Bases zu laden. Anschließend verteilte Chapman noch einen Walk gegen Andrew Benintendi und das bedeutete die Entscheidung im Spiel.

Für Chapman, der gegen fünf Hitter kein Out zustande brachte, war es der erste Walk-Off-Walk, den er in seiner Karriere abgegeben hatte. Benintendi wiederum war der erste Red-Sox-Spieler seit 1956, der einen Walk-Off-Walk gegen die Yankees schaffte. Damals war es Legende Ted Williams, dem dies gelang.

Detroit Tigers (39-49) - Toronto Blue Jays (42-47) 2:7 BOXSCORE

Die Blue Jays eröffneten die zweite Hälfte der Saison mit einem überzeugenden Auftritt in der Fremde. Starter Aaron Sanchez legte dabei sechs Innings mit nur einem Unearned Run hin und gab darüber hinaus sieben Hits und zwei Walks ab.

Steve Pearce und Jose Bautista hatten dabei jeweils Homeruns, wobei Bautista (1-3, 2 R, BB) zusammen mit Josh Donaldson (1-4, BB) das Team mit je zwei RBI anführte.

Houston Astros (61-29) - Minnesota Twins (45-44) 10:5 BOXSCORE

Die Messe war gelesen, nachdem die Astros im zweiten Inning acht Runs am Stück erzielten. Brian McCann gelang dabei ein 3-Run-Homerun, womit er sein Team anführte.

Leidtragender dieser Zerstörung war indes Rookie-Pitchter Jose Berrios, für den der Tag nach 1 2/3 Innings und sieben Runs (2 ER) beendet war. Er selbst ließ vier Hits und drei Walks zu.

Max Kepler schlug an Position vier und blieb in drei At-Bats ohne Hit. Er erarbeitete sich aber immerhin zwei Walks im Spiel gegen Rechtshänder Charlie Morton, der in fünf Innings auf zehn Strikeouts kam (3 H, 5 R, 4 ER, 5 BB).

Chicago White Sox (38-50) - Seattle Mariners (44-47) 2:4 BOXSCORE

Wenige Tage nach seiner MVP-Vorstellung im All-Star Game war Robinson Cano auch für die Mariners der entscheidende Mann. Im dritten Inning schlug er einen 3-Run-Homerun und brachte sein Team damit auf Kurs.

Starter James Paxton ließ in sechs Innings nur zwei Runs zu und sammelte neun Strikeouts. Am Ende holte sich Closer Edwin Diaz seinen 14. Save der Saison.

Kansas City Royals (44-44) - Texas Rangers (44-44) 3:5 BOXSCORE

Zwei Homeruns zur rechten Zeit waren genug für die Rangers, um ihre Bilanz wieder auf .500 zu schrauben. Im sechsten Inning sorgte Third Baseman Adrian Beltre mit einem 3-Run-Shot für den Ausgleich. Im siebten dann brachte Mike Napoli, der für Joey Gallo eingewechselt wurde, die Gäste mit einem 2-Run-Homerun in Führung.

Das war genug, um Rangers-Starter Martin Perez den Sieg zu bescheren. Der nämlich ließ in sieben Innings drei Runs zu. Alex Claudio brachte es schließlich mit einem perfekten Inning nach Hause und holte sich seinen zweiten Save des Jahres.

Oakland Athletics (40-50) - Cleveland Indians (47-41) 5:0 BOXSCORE

Sonny Gray pitchte sechs 2-Hit-Innings und legte einen seiner besten Starts der Saison hin und gab damit ein ordentliches Bewerbungsschreiben für mögliche Interessanten im Hinblick auf die Trade Deadline Ende Juli ab.

Rajai Davis und Yonder Alonso - ebenfalls mögliche Trade-Kandidaten - schlugen jeweils Solo-Homeruns gegen Carlos Carrasco, der in 5 1/3 Innings alle fünf Runs der A's abgegeben hatte. Zudem sammelte er zehn Strikeouts.

Los Angeles Angels (45-48) - Tampa Bay Rays (48-43) 1:2 (10 Inn.) BOXSCORE

Im zehnten Inning fiel die Entscheidung für die Rays. Brad Miller schlug ein RBI-Double zum Sieg, da im Anschluss Closer Alex Colome seinen 26. Save mit einem perfekten Inning klarmachte.

Zuvor gingen die Rays durch einen Homerun von Evan Longoria im ersten Inning in Führung, während Albert Pujols dann im zweiten ebenfalls per Long Ball den Ausgleich erzielt hatte.

Mike Trout kehrte derweil ins Center Field der Angels zurück und war 1-5 mit einem Strikeout.

Interleague Play

Baltimore Orioles (42-47) - Chicago Cubs (44-45) 8:9 BOXSCORE

Manager Joe Maddon machte deutlich, dass die Offense aufwachen müsse, um doch noch die Playoffs zu erreichen. Selbige reagierte mit einer starken Vorstellung - gleich fünf Homeruns gelangen den Cubs. Entscheidend war dabei der von Addison Russell im neunten Inning zum Sieg.

Zudem schlugen Willson Contreras (3 RBI), Kyle Schwarber, Ben Zobrist (2 RBI) und Jason Heyward (2 RBI) Long Balls für die Cubs. Sehr zum Leidwesen von Baltimore-Starter Kevin Gausman, der in drei Innings acht Runs abgab (7 H).

Seite 1: American League und Interleague Play

Seite 2: National League