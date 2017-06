Jeter kann sich Marlins (noch) nicht leisten

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 01:10 Indians -

Twins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Rockies MLB Sa 04:15 Giants -

Mets MLB Sa 19:05 Yankees -

Rangers MLB Sa 22:10 Marlins -

Cubs MLB Sa 22:10 Indians -

Twins MLB So 04:10 Dodgers -

Rockies MLB So 19:10 Indians -

Twins MLB So 22:05 Giants -

Mets MLB So 22:10 Dodgers -

Rockies MLB So 22:10 Mariners -

Astros MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros

Derek Jeter hat offenbar noch nicht genügend Geld gesammelt, um die Miami Marlins zu kaufen. Das meldet die Associated Press. Der frühere Shortstop der New York Yankees wurde seit einiger Zeit als möglicher Besitzer des Teams in Florida gehandelt.

Marlins-Besitzer Jeffrey Loria ist seit Februar 2017 offiziell dazu bereit, das Team zu verkaufen. Mehrere Investorengruppen bieten um die Franchise, darunter war auch eine Gruppe um Jeter und den früheren Gouverneur von Florida, Jeb Bush. Meldungen, wonach der Verkauf an die Jeter-Bush-Gruppe für rund 1,3 Milliarden Dollar bereits feststand, bewahrheiteten sich nicht, schließlich verabschiedete sich Bush aus dem Projekt.

Jeter bemüht sich weiter um die Marlins, der 42-Jährige hatte schon als Spieler erklärt, einmal eine Franchise zu besitzen. Wie eine Quelle gegenüber der Associated Press gegenüber verriet, hat Jeter jedoch noch nicht das nötige Geld zusammen und ist weiter auf der Suche nach anderen Investoren.

Jeter soll sich in New York mit Vertretern der Marlins und der Liga getroffen haben, um sie über den Stand seiner Bemühungen zu informieren. Die MLB will von potenziellen Käufern Garantien dafür, dass genügend Geld für den Kauf und das Führen der Franchise vorhanden ist.

Neben Jeter sollen sich weitere Gruppen um die Marlins bemühen. Darunter soll auch eine Gruppe um Tagg Romney sein, Sohn des früheren Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney.