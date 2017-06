Hamels schon nächste Woche zurück?

Erlebe

Linkshänder Cole Hamels könnte schon Anfang nächster Woche zu den Texas Rangers zurückkehren. Der Starting Pitcher fällt seit Anfang Mai aus, absolvierte nun aber ein erfolgreiches Rehab Assignment in den Minors.

Hamels warf 81 Pitches in 5 2/3 Innings für Double-A Frisco am Mittwoch und könnte damit auf Kurs sein für eine Rückkehr am Montag gegen die Cleveland Indians.

Damit käme sein Comeback ziemlich genau zwei Monate nach seiner Brustmuskelverletzung vor der Partie bei den Houston Astros am 2. Mai. Hamels hatte sich beim Aufwärmen verletzt und wurde kurz vor Spielbeginn aus dem Lineup gestrichen.

Gegen Midland gab Hamels zwei Hits und einen Run ab, sammelte zudem fünf Strikeouts, denen zwei Walks gegenüberstanden.

Vor seiner Verletzung war Hamels 2-0 mit einem 3.03 ERA über 32 2/3 Innings in insgesamt fünf Starts für Texas.