Freeman vor Versetzung zur Hot Corner?

First Baseman Freddie Freeman von den Atlanta Braves kann sich eine Versetzung auf die dritte Base vorstellen, sobald er von der Disabled List zurückgekehrt ist. Das Ziel sei es, seinen eigentlichen Ersatzmann im täglichen Lineup zu halten.

Nachdem sich Freeman im Mai das linke Handgelenk gebrochen hatte und seine Ausfallzeit auf zehn Wochen veranschlagt wurde, reagierte Atlanta mit einem Trade. Matt Adams von den St. Louis Cardinals wurde als Platzhalter verpflichtet.

Adams wiederum spielt seither überragend und schlägt .296 mit zehn Homeruns und 27 RBI in 29 Spielen. Zu gut, um ihn nach dem All-Star Break, wenn Freeman zurückkehren soll, auf die Bank zu setzen. Folglich versuchen die Braves, neue Wege zu gehen. So entstand die Idee, Freeman auf die andere Seite des Infields zu versetzen.

"Meine Einstellung ist es gerade, als Third Baseman zurückzukehren", so Freeman, der bis zu seinem Ausfall .341 mit 14 Homeruns und 25 RBI in 37 Spielen schlug. "Ich erwähnte es und sagte, dass ich bereit wäre, auf die dritte Base zu wechseln, um Matt im Lineup zu halten, denn er spielt spektakulär für uns", erklärte der Star des Teams weiter.

Freeman lange nicht mehr an der Hot Corner

Freeman hat seit seiner High-School-Zeit nicht mehr regelmäßig an der Hot Corner gespielt und tat dies als Profi zuletzt 2007 im Rookie-Ball im Alter von 17 Jahren. Am Mittwoch versuchte er sich im Training an der dritten Base und nahm ein paar Ground Balls. Anschließend ließ er wissen, dass sich die Übung "ziemlich gut" anfühlte.

Eine Versetzung von Adams auf eine andere Position scheint dagegen deutlich problematischer, da er ein gelernter First Baseman ist. Er absolvierte allerdings ein paar Spiele im Left Field in Diensten der Cardinals, doch seine Range ist ziemlich beschränkt.