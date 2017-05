Price kehrt gegen White Sox zurück

Freitag, 26.05.2017

Nach zwei Rehab-Starts, in denen der Linkshänder das vierte Inning nicht überstand, wird Price dennoch schon in der kommenden Woche zurückkehren. Am Mittwoch noch hatte Farrell Zweifel am Status seines Top-Pitchers geäußert.

"Ich bin froh, zurück zu sein", so Price gegenüber Reportern: "Es gibt kein besseres Gefühl. Man kann es nicht irgendwo anders reproduzieren. Wieder bei meinen Teamkollegen zu sein ist ein gutes Gefühl."

Price musste seit dem 28. Februar pausieren, da er über Ellenbogenprobleme im Training klagte. Und obwohl die Rehab-Auftritte eher kurz ausfielen, zeigte sich Farrell dennoch zufrieden und verwies darauf, dass er die vorgegebenen Pitch-Limits erreichte.

"Der Aufbau der Zahl der Pitches ist das, worauf man diese Entscheidungen aufbaut", erläuterte Farrell, der einräumte: "Wir wissen, was in den zwei Rehab-Starts passiert ist, aber unser Ziel war es, dass er 90 Pitches erreicht. Und das hat er geschafft."

