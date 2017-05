Cubs verkleiden sich für Auswärtstrip

Donnerstag, 25.05.2017

Eine Tradition, die Manager Joe Maddon schon zu seiner Zeit bei den Tampa Bay Rays pflegte, sind die Themen-Auswärtsfahrten seiner Teams. Alle Spieler und Coaches verkleiden sich und setzen sich auch kostümiert in den Flieger. Dieses Mal lautet das Thema "Anchorman" mit den Hauptfiguren Ron Burgundy und Brian Fantana - im 2004 veröffentlichten Film gespielt von Will Ferrell und Paul Rudd.

"Es ist der Ron Burgundy/Brick Tamland - und ich wollte außerdem Tommy La Stella inkludieren - Tribute Road Trip, bei dem es in 60 Prozent der Zeit immer funktioniert, powered by Sex Panther Cologne", erklärte Maddon auf der Pressekonferenz am Mittwoch mit einem Augenzwinkern.

Sex Panther Cologne erwähnte Maddon im Übrigen häufiger, nachdem Fantana selbiges im Film ebenfalls auftrug - mit dem berühmten Slogan: "60 percent of the time it works every time!"

La Stelle oder Brick?

Minor-Leaguer La Stella sprach Maddon im Übrigen an, da dieser ihn an Brick Tamland, eine Figur im Film, erinnere, so der Manager: "Sie sind im Grunde austauschbar: Ich sehe Brick und ich sehe Tommy. Ich sehe Tommy und ich sehe Brick. Setzt Tommy eine Brille auf und gebt im Koteletten und Ihr bekommt Brick." Brick wurde im Übrigen von Schauspieler Steve Carrell gespielt.

"Ich wollte schon immer das Anchorman-Ding machen, wenn wir nach San Diego fliegen. Und dieses Mal war das Timing einfach perfekt", so Maddon. Die Cubs werden zunächst ab Freitag drei Spiele bei den Los Angeles Dodgers absolvieren, anschließend dann drei bei den San Diego Padres. Die Kostüme tragen sie jedoch schon auf dem Flug von Chicago nach L.A. am Donnerstag.

