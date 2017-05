Ianetta blutend im Krankenhaus

Samstag, 13.05.2017

Im siebten Inning wurde Ianetta von einem 93 Meilen schnelln Fastball von Pirates-Reliever Johnny Barbato frontal getroffen und ging sofort zu Boden. Er blutete aus dem Mund und wurde von den Ärzten der Diamondbacks noch auf dem Platz behandelt, bevor er das Spielfeld aus eigener Kraft verlassen konnte.

Manager Torey Lovullo erklärte nach dem Spiel, dass Ianettas Oberlippe aufgeplatzt sei. Er sei zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht worden. "Er konnte umhergehen, alles schien okay. Wann immer man von einem Pitch am Kopf getroffen wird, ist man nie ganz sicher, bevor es eine genaue Diagnose gibt. Deshalb sind wir so vorsichtig wie möglich, damit es ihm auch ganz sicher gut geht."

Pitcher Barbato beteuerte, es habe sich nicht um Absicht gehandelt: "Ich habe mich wahrscheinlich schlechter gefühlt als sonst jemand im Stadion. Ich habe einfach die Kontrolle über den Pitch verloren, er ging zu sehr nach innen." Er sei sehr erleichtert gewesen, als Ianetta aufstehen konnte. Auch Pirates-Catcher Chris Stewart sprach von einem "Schreckmoment": "Ich sah wie er getroffen wurde, und dann seine Reaktion, wie er anfing zu schreien. Da wusste ich, dass es übel war."

Stewart selbst wurde im neunten Inning von einem Pitch der Diamondbacks am Knie gestreift. "In einer solchen Situation erwartet man das", sagte er. "Es hat mein Knie berührt, ein Volltreffer hätte also übel ausgehen können. Aber das ist es zum Glück nicht. Hoffentlich ist die Sache damit ausgestanden."

Chris Ianetta im Steckbrief