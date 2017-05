Mets Closer Familia droht lange Pause

Freitag, 12.05.2017

Nach der ersten Diagnose wird Familia zu Dr. Robert Thompson nach St. Louis reisen, um weitergehend untersucht zu werden. Dann wird auch entschieden, ob eine OP notwendig sei, so ein Statement des Teams am Donnerstag.

Familia hatte am Mittwoch gegen die San Francisco Giants einen Blown Save kassiert und letztlich das Spiel mit vier Runs im neunten Inning verloren. Er hatte damit am dritten Tag in Serie gepitcht.

Der Closer der Mets, der im Vorjahr 51 Saves gesammelt hatte, saß zum Start dieser Spielzeit eine 15-Spiele-Sperre ab, ein Resultat aus einem Fall häuslicher Gewalt gegen seine Frau im Oktober. Ein Richter in New Jersey hatte allerdings die Anklage gegen den Pitcher fallen gelassen.

Für die Mets wäre es der nächste wichtige Pitcher, der lange ausfiele. Starting Pitcher Noah Syndergaard befindet sich bereits auf der 60-Day Disabled List und wird frühestens nach dem All-Star Break zurückerwartet.

