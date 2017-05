Big Papi tritt gegen Ex-Sox-Manager nach

Freitag, 12.05.2017

Valentine war der Manager der Red Sox im Jahr 2012 und wurde direkt nach der Spielzeit schon wieder entlassen. In seiner Autobiographie "Papi: My Story by David Ortiz with Michael Holley", von der ein Auszug von "SI.com" veröffentlicht wurde, beschreibt Ortiz, wie die Stimmung im Team schon direkt zu Beginn der Saison war: "Das Drama begann direkt am Anfang des Spring Trainings. Ich erinnere mich, mich gegen den Gedanken zu wehren, dass wir ein vollkommen schreckliches Jahr haben würden."

"Big Papi" fährt fort: "Es ging nur um ihn im Spring Training. Es hatte den Anschein, dass er allen zeigen wollte, wie schlau er war, indem er uns Übungen machen ließ, die er in Japan schon angewandt hatte. Übungen, die wir nie zuvor gemacht hatten. Bobby war in seiner eigenen Blase und ich wollte ihn da rausholen und ihm einfach sagen: 'Fuck You!'"

Erlebe die MLB Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Ein Beispiel für diese Übungen fand Ortiz dabei besonders amüsant: "Einer der lächerlichsten Drills war, dass sich die Spieler gegenseitig Ground Balls zuschlagen sollten. Ich fand das witzig, besonders für mich. Die Red Sox haben mich nicht dafür bezahlt, Grounder zu schlagen. Ich war da, um die Bälle auf den Mond zu hauen."

Schweinsteigers First Pitch bei den Cubs © imago 1/8 Ja Servus! Bastian Schweinsteiger und Gemahlin Ana Ivanovic schauten am Dienstag bei den Chicago Cubs vorbei. Der World-Series-Champion hatte sich für Basti eine ganz besondere Ehre ausgedacht /de/sport/ussport/mlb/1705/Diashows/first-pitch-chicago-cubs-ana-ivanovic.html © imago 2/8 Der neue Superstar der Chicago Fire durfte vor der Partie gegen die Philadelphia Phillies nämlich den zeremoniellen ersten Pitch werfen. Dafür warf er sich dann mit einem Cubs-Jersey auch in Schale /de/sport/ussport/mlb/1705/Diashows/first-pitch-chicago-cubs-ana-ivanovic,seite=2.html © imago 3/8 Natürlich mit der Nummer 31 und dem eigenen Namen auf dem Rücken. So, jetzt aber ab auf den Pitcherhügel! /de/sport/ussport/mlb/1705/Diashows/first-pitch-chicago-cubs-ana-ivanovic,seite=3.html © imago 4/8 Sieht der Weltmeister da doch tatsächlich etwas nervös aus? /de/sport/ussport/mlb/1705/Diashows/first-pitch-chicago-cubs-ana-ivanovic,seite=4.html © getty 5/8 Nein, alles gut! Irgendwie sind sich dann ja doch alle Bälle irgendwie ähnlich /de/sport/ussport/mlb/1705/Diashows/first-pitch-chicago-cubs-ana-ivanovic,seite=5.html © imago 6/8 Und dann wurde es Zeit für den Pitch. Unser Urteil: Ein bisschen hoch angesetzt vielleicht, aber die Richtung stimmte! /de/sport/ussport/mlb/1705/Diashows/first-pitch-chicago-cubs-ana-ivanovic,seite=6.html © imago 7/8 Noch einmal kurz mit dem Catcher abgeklärt, wie man es beim nächsten Mal noch ein bisschen besser machen kann. Vielleicht reicht es dann ja noch für die MLB-Karriere /de/sport/ussport/mlb/1705/Diashows/first-pitch-chicago-cubs-ana-ivanovic,seite=7.html © imago 8/8 Und dann noch schnell ein Erinnerungsfoto mit Ana - die hatte nämlich doch noch ebenfalls ein Trikot bekommen. Schweinsteiger und die Cubs - Weltmeister und Weltmeister gesellt sich eben gern! /de/sport/ussport/mlb/1705/Diashows/first-pitch-chicago-cubs-ana-ivanovic,seite=8.html

Vernichtendes Zeugnis

Was die sportlichen Perspektiven betraf, stellt Ortiz Valentine ein vernichtendes Zeugnis aus: "Ich war motiviert genug um zu denken, dass wir einige Spiele gewinnen könnten, trotz Bobbys Ego. Aber es dauerte nicht lange, bis ich merkte, dass ich da wohl zu optimistisch war. Und wenn ich sage, 'nicht lange', dann meinte ich die erste Serie der Saison", so Ortiz. Selbige verlor Boston in einem Sweep gegen Detroit.

Valentine meldete sich daraufhin zu Wort und ließ in der "Tiki and Tierney Show" auf CBS Radio wissen: "Ich wünschte, er hätte mir das drei Wochen nach Saisonstart gesagt, anstatt mich jedes Mal zu umarmen, wenn er mich gesehen hatte." Er schob nach: "Ich hoffe, er verkauft jede Menge Bücher. Ich hoffe, ich helfe ihm dabei, ein paar zu verkaufen."

Valentine managte vor seiner Zeit in Japan die New York Mets von 1996 bis 2002 und führte sie 2000 in die World Series. Mittlerweile arbeitet er als Athletic Director der Sacred Heart University in Fairfield/Connecticut.

Der Spielplan der MLB im Überblick