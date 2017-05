Ersatz für Freddie Freeman gefunden

Sonntag, 21.05.2017

First Baseman Freeman hatte bis dato eine MVP-würdige Saison gespielt, wurde am Mittwoch jedoch gegen die Toronto Blue Jays von einem Pitch getroffen und brach sich das linke Handgelenk. Er soll acht bis zehn Wochen fehlen.

Bei den Cardinals hatte Adams seinen Stammplatz an der ersten Base an Matt Carpenter verloren, der 28-Jährige war also ein idealer Trade-Kandidat. "Er hat auch schon Left Field gespielt und ist von der Bank kommend ein guter Schläger", lobte Braves-Manager John Coppolella. "Er wird uns auch helfen, wenn Freddie zurückgekehrt ist."

Adams, der in seiner Karriere für die Cardinals auf einen Average von .292 bei 56 Homeruns und 271 RBI kommt, freute sich über den Wechsel: "Ich werde jeden Tag spielen können. Aber ich kann mich gar nicht genug bei den Cardinals bedanken. Es war eine tolle Zeit." Adams könnte schon am Sonntag gegen die Washington Nationals für Atlanta auflaufen.

Für Adams wechselte im Gegenzug Minor-League-Infielder Juan Yepez nach St. Louis. "Wir hassen es, Prospects abzugeben, aber das war wichtig für unsere Spieler und unsere Fans", sagte Coppolella. "Unsere Teambesitzer haben es gewagt und die Payroll erhöht, um einen richtig guten Spieler zu bekommen. Wir wollen jetzt gewinnen." Adams verdient in dieser Saison 2,8 Millionen Dollar.

