Tim Tebow wie einst Michael Jordan

Nach seinem Homerun zum Beginn seiner Karriere bei den Columbia Fireflies ist es etwas stiller geworden um Tim Tebow: In der Class A South Atlantic League, die insgesamt vier Ligen unter der MLB liegt, weist er in 31 Spielen einen Schlagdurchschnitt von .227 bei zwei Homeruns und elf RBI auf. Nicht unbedingt Zahlen, die einen sofortigen Aufstieg in eine höhere Liga bedeuten.

Für die South Atlantic League und besonders die Fireflies ist die Anwesenheit Tebows jedoch ein Segen. Die Zuschauerzahlen sind laut einem Bericht von Darren Rovell von ESPN geradezu explodiert: Über 5.000 Zuschauer kommen im Schnitt zu den Heimspielen der Fireflies, bei Auswärtsspielen verdoppelt sich die Zahl der Schaulustigen. Ein ähnliches Phänomen gab es erst einmal, als Michael Jordan vor über 20 Jahren bei den Birmingham Barons (Double A, als sportlich höherklassig als die Fireflies) zum Baseballschläger griff.

"Er ist eine Berühmtheit und eine Marke", erklärte Jim McNamara vom Ticketverkauf der Lakewood Blueclaws, die am Montag über 8.000 Zuschauer auf den Rängen begrüßen durften, als Tebow in der Stadt war. "Alle kennen ihn, er kommt bei Sportfans und Familien und hat aufgrund seines Glaubens (Tebow macht aus seinem christlichen Glauben kein Geheimnis) viele Fans. Wer sich nur ein bisschen für Popkultur interessiert, interessiert sich für ihn."

Es hilft, dass Tebow für seine Nähe zu dan Fans bekannt ist und vor und nach den Spielen fleißig Autogramme schreibt und Fotos macht. Baseball America kalkulierte, dass Tebow über die Saison gerechnet rund drei Millionen Dollar in die Kassen der Auswärtsteams spülen könnte - bei den Fireflies natürlich dementsprechend mehr.

Für Teambesitzer Jason Freier ist Tebow ein neues Phänomen. "Wir hatten 2008 in Fort Wayne (Indians-Ass) Corey Kluber. Aber das lässt sich mit Tebow nicht vergleichen." Er verkauft in seinem Fanshop - und sogar überregional - acht unterschiedliche Tebow-Jerseys. Für dessen Gehalt von 55 Dollar pro Tag kommen übrigens die New York Mets auf.

