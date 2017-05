Freeman fällt wochenlang aus

Freitag, 19.05.2017

Nach dem Hit-by-Pitch, den Freeman am Mittwoch im Spiel gegen die Toronto Blue Jays gegen das linke Handgelenk bekam, steht nun die Diagnose fest: Der First Baseman erlitt eine Fraktur des Handgelenks, wie MRT- und CT-Scans ergeben haben. Er wird damit voraussichtlich zehn Wochen ausfallen.

Die Braves gaben in einem Statement an, dass Freeman zunächst vier Wochen Gips tragen und danach langsam wieder herangeführt wird. Freeman legte einen fulminanten Saisonstart hin und führt die MLB mit 14 Homeruns an. Zudem schlägt er aktuell .341 und verfügt über eine Slugging Percentage von .748, was der Bestwert der MLB ist.

Erlebe die MLB Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Noch viel enttäuschender ist, dass wir angefangen haben, richtig guten Baseball als Team zu spielen", erklärte Freeman selbst: "Ich spiele dieses Spiel nie für mich allein. Ich komme einfach jeden Tag zur Arbeit und versuche, diesem Team zu Siegen zu verhelfen und wieder in die Playoffs zu kommen - darauf warten wir schon vier Jahre. Persönliche Statistiken könnten mich gerade nicht weniger interessieren."

Die höchsten Gehälter der MLB-Stars: Da kann kein NBA-Star mithalten © getty 1/21 Nirgends sind die Top-Gehälter so hoch wie in der Major League Baseball - hier unterschreibt Giancarlo Stanton von den Marlins gerade für 13 Jahre und 325 Millionen Dollar. Aber wer verdient 2017 am besten? (Alle Zahlen von spotrac.com) /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke.html © getty 2/21 Platz 20: Justin Upton (Left Field, Detroit Tigers) - 22.125.000 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=2.html © getty 3/21 Platz 19: Max Scherzer (Starting Pitcher, Washington Nationals) - 22.142.857 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=3.html © getty 4/21 Platz 18: Buster Posey (Catcher, San Francisco Giants) - 22.177.777 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=4.html © getty 5/21 Platz 17: Adrian Gonzalez (First Base, Los Angeles Dodgers) - 22.357.142 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=5.html © getty 6/21 Platz 15: Cole Hamels (Starting Pitcher, Texas Rangers) - 22.500.000 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=6.html © getty 7/21 Platz 15: Yoenis Cespedes (Left Field, New York Mets) - 22.500.000 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=7.html © getty 8/21 Platz 14: Hanley Ramirez (First Base, Boston Red Sox) - 22.750.000 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=8.html © getty 9/21 Platz 13: Joe Mauer (First Base, Minnesota Twins) - 23.000.000 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=9.html © getty 10/21 Platz 12: Johnny Cueto (Starting Pitcher, San Francisco Giants) - 23.500.000 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=10.html © getty 11/21 Platz 11: Robinson Cano (Second Base, Seattle Mariners) - 24.000.000 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=11.html © getty 12/21 Platz 9: Jon Lester (Starting Pitcher, Chicago Cubs) - 25.000.000 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=12.html © getty 13/21 Platz 9: CC Sabathia (Starting Pitcher, New York Yankees) - 25.000.000 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=13.html © getty 14/21 Platz 8: Albert Pujols (Designated Hitter, Los Angeles Angels of Anaheim) - 26.000.000 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=14.html © getty 15/21 Platz 7: Felix Hernandez (Starting Pitcher, Seattle Mariners) - 26.857.142 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=15.html © getty 16/21 Platz 5: Justin Verlander (Starting Pitcher, Detroit Tigers) - 28.000.000 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=16.html © getty 17/21 Platz 5: Miguel Cabrera (First Base, Detroit Tigers) - 28.000.000 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=17.html © getty 18/21 Platz 4: Jason Heyward (Right Field, Chicago Cubs) - 28.166.666 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=18.html © getty 19/21 Platz 3: David Price (Starting Pitcher, Boston Red Sox) - 30.000.000 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=19.html © getty 20/21 Platz 2: Zack Greinke (Starting Pitcher, Arizona Diamondbacks) - 34.000.000 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=20.html © getty 21/21 Platz 1: Clayton Kershaw (Starting Pitcher, Los Angeles Dodgers) - 35.571.428 Dollar /de/sport/diashows/mlb-baseball-hoechste-gehaelter/hoechste-gehaelter-clayton-kershaw-zack-greinke,seite=21.html

Freeman unersetzlich

Wer allerdings die Lücke schließen soll, die Freeman hinterlässt, ist noch völlig offen. Am Donnerstag startete Jace Peterson an der ersten Base und war 1-4. Doch auch dieser machte keinen Hehl aus seiner Anerkennung für den verletzten Teamkollegen: "Er ist nicht zu ersetzen. Ich gehe nicht ins Spiel, um das zu machen, was Freeman normalerweise tut. Ich glaube nämlich nicht, dass das möglich ist."

In die gleiche Kerbe schlug General Manager John Copolella: "Wir könnten niemanden finden, der das drauf hat, was Freeman macht. Er war vielleicht sogar der beste Spieler in der ganzen Liga." Über dies stellte der GM klar, dass der kürzlich aus seinem Minor-League-Vertrag entlassene Ryan Howard, einst MVP der National League, keine Option sei. Eine Option werden könnte dagegen James Loney, der nach ESPN-Informationen vor einem Minor-League-Deal steht und zuletzt für die Mets aktiv war.

Der Spielplan der MLB im Überblick