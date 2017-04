Medien: Bush und Jeter kaufen Marlins

Dienstag, 25.04.2017

Das berichtet das Nachrichtenunternehmen Bloomberg, das sich dabei auf eine anonyme Quelle bezieht. Der Vertrag sei noch nicht final unterschrieben, stehe aber kurz vor dem Abschluss.

Das Team, das aktuell noch der New Yorker Kunsthändler Jeff Loria sein Eigen nennt, soll laut Barry Jackson vom Miami Herald für 1,3 Milliarden US-Dollar den Besitzer wechseln. Bush und Jeter stachen damit wohl als Höchstbietende die restlichen Interessenten aus.

Jeter spielte von 1995 bis 2014 für die New York Yankees und führte das Team seit 2003 als Kapitän an. Der Shortstop gewann fünf Mal die Wolrd Series und nahm 14 Mal am All-Star Game Teil.

