Twins verlieren hitziges Duell mit Tigers

© getty

1/18

Der US-Sport ist bekannt für seine außergewöhnlichen Mahlzeiten in den Stadien. Die MLB steht da natürlich in nichts nach und präsentiert besonders abgefahrene Gerichte. SPOX zeigt, was 2017 neu auf der Speisekarte steht

/de/sport/ussport/mlb/1704/Diashows/crazy-ballpark-food/hot-dogs-eis-taco-lobster.html