Stehende Ovationen für Tebow bei Debüt

Donnerstag, 09.03.2017

Im Heimspiel der New York Mets gegen die Boston Red Sox (8:7 New York) war es endlich soweit, Tim Tebow gab sein Baseballdebüt auf höchster Ebene. Allerdings nicht mit seiner gewohnten Nummer 15, sondern wie für einen Minor-League-Spieler bei den Mets üblich, trug er die 97 ohne seinen Namen auf dem Trikot.

Im dritten Inning trat er als Designated Hitter erstmals an die Platte, war allerdings gegen American-League-Cy-Young-Gewinner Rick Porcello chancenlos. Er sah vier Pitches, schwang an einem deutlich vorbei und kassierte schließlich ein Strikeout.

Im vierten Inning dann trat er mit geladenen Bases und keinem Out erneut an die Platte. Dieses Mal sah er sich Relief Pitcher Noe Ramirez gegenüber, der ihn zwar zu einem Double Play zwang, doch dadurch gelang den Mets dennoch ein Run von Lucas Duda zum zwischenzeitlichen 4:4-Ausgleich. Tebow hatte zwar im Grunde versagt, den Fans im First Data Field in Port St. Lucie, der Spring-Training-Heimat der Mets, war es jedoch stehende Ovationen wert.

In der Folge kam Tebow noch durch einen Hit-by-Pitch auf Base und kassierte ein weiteres Strikeout. Insgesamt stand er also bei 0-4. Seine Fähigkeiten im Outfield durfte er freilich als DH noch nicht demonstrieren.

