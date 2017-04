Jetzt erst recht!

Sonntag, 02.04.2017

Bilanz 2016: 78-84

Voraussichtliche Batting Order

Tim Anderson (Shortstop) Melky Cabrera (Left Field) Jose Abreu (First Base) Todd Frazier (Third Base) Avisail Garcia (Right Field) Cody Asche (Designated Hitter) Geovany Soto (Catcher) Tyler Saladino (Second Base) Peter Bourjos (Center Field)

Voraussichtliche Pitchting Rotation

Jose Quintana (Linkshänder) Miguel Gonzalez (Rechtshänder) Derek Holland (LH) James Shields (RH) Carlos Rodon (LH)

Closer

David Robertson (RH)

Darum wird diese Saison ein Erfolg: Der personelle Umbruch, der mit den Trades von Adam Eaton (Washington) und Chris Sale (Boston) so richtig groß ausgefallen ist, ist zwar in vollem Gange, aber das eröffnet den noch vorhandenen Spielern die Chance, sich in den Vordergrund zu spielen. Quintana etwa wird das neue Ace und wusste bisher ohnehin schon zu überzeugen. Eatons Abgang wirkt sich indes nicht ganz so gravierend auf, denn zum Kern um Abreu und Frazier gehörte der dynamische Outfielder ohnehin noch nicht. Insofern wird die Nordseite der Windy City eine passable Saison auf die Reihe bringen.

Darum wird die Saison ein Misserfolg: Relativ betrachtet kann die Saison gar kein großer Misserfolg werden. Durch den Rebuild sind die Erwartungen in Chicago überschaubar. Dennoch könnte es natürlich negativ laufen, etwa dann, wenn Quintana, der vielerorts begehrt ist, auch noch getradet wird. Zudem könnte der Teil der Batting Order jenseits von Frazier über lange Sicht zu einer größeren Schwachstelle werden.

Prognose: 4. Platz in der AL Central

