Das Ende der Serie naht!

Samstag, 01.04.2017

Bilanz 2016: 84-78

Voraussichtliche Batting Order

George Springer (Center Field) Alex Bregman (Third Base) Jose Altuve (Second Base) Carlos Correa (Shortstop) Carlos Beltran (Designated Hitter) Brian McCann (Catcher) Josh Reddick (Right Field) Yulieski Gurriel (First Base) Nori Aoki (Left Field)

Voraussichtliche Pitchting Rotation

Dallas Keuchel (Linkshänder) Lance McCullers (Rechtshänder) Charlie Morton (RH) Joe Musgrove (RH) Mike Fiers (RH)

Closer

Ken Giles (RH)

Darum wird diese Saison ein Erfolg: Batting Champion Altuve, Rookie of the Year Correa, Springer - die jahrelange Ansammlung von Talenten macht in Houston so langsam was her. Und mit Beltran und Reddick hat man auch noch passende Veteranen geholt. Das Lineup der Astros ist so brutal stark, dass viele Experten dem Team die Postseason zutrauen, wenn nicht mehr. Houston könnte gut und gern die beste Offense der AL stellen. Wenn dann noch Dallas Keuchel wieder fit wird und man Jose Quintana von den White Sox holt ... Uiuiui.

Erlebe die MLB Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Darum wird die Saison ein Misserfolg: Die Zukunft gehört ganz klar den Astros, aber die Gegenwart vielleicht noch nicht. Können die jungen Wilden so einfach den nächsten Schritt machen? First Base ist seit Jahren ein Problem und in der Rotation gibt es klare Schwächen: Keuchels Schulter muss erstmal halten, McCullers spielte keine besonders gute Preseason. Gut möglich, dass das Pitching nicht sonderlich viele Spiele für die Astros gewinnt.

Prognose: 2. Platz in der AL West

Seite 1: Houston Astros

Seite 2: Los Angeles Angels

Seite 3: Oakland Athletics

Seite 4: Seattle Mariners

Seite 5: Texas Rangers