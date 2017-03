Das letzte Teil des Erfolgs-Puzzles?

Freitag, 31.03.2017

Bilanz 2016: 89-73

Voraussichtliche Batting Order

Hyun soo Kim (Left Field) Adam Jones (Center Field) Manny Machado (Third Base) Chris Davis (First Base) Mark Trumbo (Designated Hitter) Seth Smith (Right Field) Jonathan Schoop (2B) Welington Castillo (C) J.J. Hardy (SS)

Voraussichtliche Pitching Rotation

Kevin Gausman (RH) Chris Tillman (RH) Dylan Bundy (RH) Wade Miley (LH) Ubaldo Jimenez (RH)

Closer

Zach Britton (LH)

Darum wird diese Saison ein Erfolg: Nach der Wildcard in der Vorsaison gehen die O's mit Rückenwind in die neue Spielzeit. Sie haben den Beweis erbracht, dass sie reif sind für den Oktober. Darauf aufbauend sind im Grunde alle Leistungsträger zurück, allen voran Superstar Manny Machado, der wieder hauptsächlich an der Hot Corner aktiv sein wird, da Shortstop J.J. Hardy wieder voll hergestellt ist. Im Pitching stellt sich noch die Frage, wer den zeitweiligen Ausfall von Chris Tillman (Schulter) auffangen wird. Doch das Ace wird voraussichtlich nicht allzu lange fehlen. Die Offensive sollte es jedoch in jedem Fall wettmachen können, zumal Camden Yards gemeinhin als Paradies für Hitter bekannt ist.

Erlebe die MLB Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Darum wird die Saison ein Misserfolg: Zwei erfolgreiche Jahre in Serie waren den Orioles schon länger nicht mehr vergönnt. Nach den Playoff-Teilnahmen 2012 und 2014 folgte danach jeweils der Einbruch - setzt sich also das Gesetz der Serie fort? Außerdem ist es nie gut, wenn das Ace direkt zum Start ausfällt. Fraglich erscheint auch, ob Catcher Welington Castillo die Produktion von Matt Wieters wird ersetzen können, der in diesem Jahr für die Nationals im Einsatz ist.

Prognose: 2. Platz in der AL East

Seite 1: Baltimore Orioles

Seite 2: Boston Red Sox

Seite 3: New York Yankees

Seite 4: Tampa Bay Rays

Seite 5: Toronto Blue Jays