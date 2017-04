Hält die blaue Phalanx?

Samstag, 01.04.2017

Bilanz 2016: 69-93

Voraussichtliche Batting Order

A.J. Pollock (Center Field) Jake Lamb (Third Base) Paul Goldschmidt (First Base) David Peralta (Right Field) Yasmany Tomas (Left Field) Brandon Drury (Second Base) Chris Owings (Shortstop) Chris Iannetta (Catcher)

Voraussichtliche Pitching Rotation

Zack Greinke (Rechtshänder) Taijuan Walker (RH) Robbie Ray (Linkshänder) Shelby Miller (RH) Patrick Ebron (LH)

Closer

Fernando Rodney (RH)

Darum wird diese Saison ein Erfolg: Alles steht und fällt mit Pitching-Ace Zack Greinke. Nachdem der Rechtshänder in seiner ersten Saison in der Wüste auf ganzer Linie enttäuschte, sollte er sich nun akklimatisiert haben und zu alter Stärke zurückfinden. In Kombination mit Neuzugang Taijuan Walker, der von den Seattle Mariners per Trade kam, sollte die Rotation deutlich stabiler daherkommen. Offensiv ist auf Paul Goldschmidt Verlass. Er wird erneut eine MVP-Saison spielen und das Lineup tragen. Zudem wird Yasmany Tomas auf seiner ersten richtig starken Saison (31 Homeruns) aufbauen und zur zweiten Säule werden. Insgesamt sollten die Diamondbacks damit erstmals seit längerem wieder konkurrenzfähig sein und die Etablierten in der West-Division angreifen.

Darum wird diese Saison ein Misserfolg: Fangen wir wieder bei Greinke an. Wenn er seine Vorsaison annähernd wiederholt, wird es wieder eine lange Saison in Arizona. Denn wenn der Topverdiener des Teams (rund 31 Millionen Dollar pro Jahr) seine Form nicht findet, stehen die jungen Leute hinter ihm erneut unter enormem Druck - der vielleicht zu viel sein könnte. Offensiv wiederum erlitt Tomas früh im Camp eine Verletzung im Bauchmuskelbereich. Sollte sich die Blessur länger hinziehen, bliebe im Lineup erneut nur Goldschmidt, der für die Power sorgt. Zu wenig, wie schon 2016 zu bestaunen war. Zudem sieht der Bullpen zwar auf den ersten Blick passabel aus, doch gerade Closer Fernando Rodney hat die Tendenz, zuweilen wacklig zu sein. All das könnte schnell dafür sorgen, dass auch 2017 zur Enttäuschung für die D-Backs wird.

Prognose: 4. Platz in der NL West.

