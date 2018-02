Olympia 2018: Biathletinnen gehen in der Staffel bei Weißrussland-Sieg leer aus

League Cup So 25.02. Bohnen-Alarm! Rocket Beans kommentieren das Finale Delray Beach Open Men Single Live ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Live Premier League: Berlin CEV Champions League (W) Live Novara -

Fenerbahce NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Februar J1 League Tosu -

Kobe Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Six Nations Frankreich -

Italien Primera División La Coruna -

Espanyol NBA Timberwolves @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Februar Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Six Nations Irland -

Wales Premier League Liverpool -

West Ham Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Budapest Grand Prix Women Single WTA Budapest: Halbfinale Six Nations Schottland -

England NCAA Division I Michigan @ Maryland Serie A Bologna -

CFC Genua Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton NCAA Division I Wichita State @ SMU Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes King Of Kings King of Kings 54 Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Pro14 Scarlets -

Ulster Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) NBA Magic @ 76ers Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Februar Primera División Villarreal -

Getafe Serie A Florenz -

Chievo Verona Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Premiership London Irish -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne Budapest Grand Prix Women Single WTA Budapest: Finale League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres Superliga Union SF -

Colon DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Februar Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis NBA Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Februar Cup Akhisar -

Galatasaray CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio NBA Wizards @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Februar Super Liga Radnicki Nis -

Partizan Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. März Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Darts Premier League: Exeter Superliga Midtylland -

Bröndby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA Lakers @ Heat A-League Melbourne City -

Melbourne Victory DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

2.März CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale World Pool Masters World Pool Masters: Tag 1 Ligue 1 Nizza -

Lille UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals NBA Raptors @ Wizards A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 1 Premier League Burnley -

Everton UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 2 NHL Blues @ Stars First Division A FC Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

4. März Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Liga ACB Gran Canaria -

Valencia World Pool Masters World Pool Masters: Viertelfinale UK Open UK Open: Viertelfinale Super Liga Partizan Belgrad -

Rad Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale World Pool Masters World Pool Masters: Viertelfinale UK Open UK Open: Viertelfinale Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. März Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Frauen) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. März DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

7. März BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1

Hoch gehandelt, tief gefallen: Die Goldhoffnungen der deutschen Frauen-Staffel um Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wurden vom Winde verweht.

Das favorisierte Quartett mit Dahlmeier (Partenkirchen), Franziska Preuß (Haag), Denise Herrmann (Oberwiesenthal) und Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) belegte im Schneetreiben von Pyeongchang nach einer katastrophalen Schießleistung und drei Strafrunden nur den enttäuschenden achten Platz.

Statt des dritten Olympiasieges einer deutschen Staffel nach 1998 und 2002 wurden Erinnerungen an den völlig verkorksten Auftritt von Sotschi wach. Vor vier Jahren landete das DSV-Team auf Rang elf.

Keine Chance auf die Medaillenränge

Schlussläuferin Dahlmeier verpasste trotz ihrer Aufholjagd im Alpensia Biathlon Centre nach Gold im Sprint und der Verfolgung sowie Bronze im Einzel ihre vierte Medaille, damit wäre sie zur erfolgreichsten deutschen Winter-Olympionikin bei einer Olympia-Ausgabe avanciert.

Gold ging nach 4x6 km an Weißrussland vor Schweden (+10,7 Sekunden) und Frankreich (+17,6). Für die weißrussische Schlussläuferin Darja Domratschewa war es nach dreimal Gold in Sotschi der vierte Olympiasieg. Domratschewa (4-1-1) löste damit Kati Wilhelm (3-3-1) als erfolgreichste Biathletin der Olympia-Geschichte ab. Das deutsche Quartett lag im Ziel satte 53,9 Sekunden zurück.

Verunsicherung von Beginn an

Das Rennen begann für das deutsche Team denkbar schlecht. Preuß traf beim Liegendschießen zwar alle fünf Scheiben, dachte aber, dass sie eine verfehlt hätte und lud nach. Als sie den Irrtum bemerkte, musste sie eine Patrone rausrepitieren, um einer Disqualifikation zu entgehen. "Das hat mich alles aus dem Konzept gebracht", sagte die niedergeschlagene Preuß im ZDF.

Die Verunsicherung nahm sie mit in den Stehendanschlag und musste trotz der drei Nachlader in die Strafrunde. Die Vierte im Einzel-Rennen über 15 km wechselte mit einem Rückstand von 51,8 Sekunden auf Rang eins auf Herrmann. "Ich habe meinen Kopf nicht mehr klar bekommen. Es war von Anfang an der Wurm drin. Das tut mir so leid", sagte Preuß.

Olympia 2018: Die deutschen Medaillen-Gewinner in Pyeongchang © getty 1/21 Welche deutschen Athleten haben bei den Olympischen Winterspielen 2018 bislang Medaillen geholt? SPOX gibt einen Überblick... © getty 2/21 Laura Dahlmeier (Biathlon): 2x Gold (Sprint, Verfolgung), Bronze (Einzel) © getty 3/21 Arnd Peiffer (Biathlon): Gold (Sprint) © getty 4/21 Benedikt Doll (Biathlon): Bronze (Verfolgung) © getty 5/21 Aljona Savchenko / Bruno Massot (Eiskunstlauf): Gold (Paarlauf) © getty 6/21 Eric Frenzel (Nordische Kombination): Gold (Einzel/Normalschanze), Bronze (Einzel/Großschanze) © getty 7/21 Johannes Rydzek (Nordische Kombination): Gold (Einzel/Großschanze, Team) © getty 8/21 Fabian Rießle (Nordische Kombination): Silber (Einzel/Großschanze) © getty 9/21 Eric Frenzel, Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger, Fabian Riessle (Nordische Kombination: Gold (Teamwettbewerb) © getty 10/21 Tobias Wendl / Tobias Arlt (Rodeln): 2x Gold (Doppelsitzer, Team) © getty 11/21 Natalie Geisenberger (Rodeln): 2x Gold (Einzel, Team) © getty 12/21 Dajana Eitberger (Rodeln): Silber (Einzel) © getty 13/21 Johannes Ludwig (Rodeln): Gold (Team), Bronze (Einzel) © getty 14/21 Toni Eggert / Sascha Bennecken (Rodeln): Bronze (Doppelsitzer) © getty 15/21 Mariama Jamanka und Lisa Buckwitz (Zweier-Bob): Gold © getty 16/21 Andreas Wellinger (Skispringen): Gold (Normalschanze), Silber (Großschanze) © getty 17/21 Jacqueline Lölling (Skeleton): Silber © getty 18/21 Katharina Althaus (Skispringen): Silber (Normalschanze) © getty 19/21 Simon Schempp (Biathlon): Silber (Massenstart) © getty 20/21 Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag, Andreas Wellinger (Skispringen): Silber (Teamspringen) © getty 21/21 Francesco Friedrich und Thorsten Margis (Bob): Gold (Zweier-Bob)

Dahlmeier kann Schießfehler nicht mehr wettmachen

Ex-Langläuferin Herrmann erging es nicht besser. Sie hatte ebenso wie viele Konkurrentinnen angesichts zwischenzeitlicher Böen große Probleme beim Stehendschießen. Herrmann musste ebenfalls einmal in die Strafrunde und hatte bei ihrem Wechsel auf Hildebrand deutlich über eine Minute Rückstand auf die Spitze. "Ich habe meine Mündung nicht beruhigt bekommen. Dann kam der Wind und die Nerven. Es war extrem schwierig", sagte Hermann und hoffte auf "Schadensbegrenzung".

Hildebrand patzte allerdings schon bei ihrem Liegendschießen, auch sie musste in die Strafrunde. Schlussläuferin Dahlmeier verfolgte das "Schießdrama" hilflos beim Aufwärmen. Hildebrand übergab nach einem guten Stehendanschlag als Elfte mit 1:12,2 Minuten Rückstand auf Dahlmeier.

Die siebenmalige Weltmeisterin lief ein hervorragendes Rennen und kämpfte sich noch einmal heran. Dahlmeier ging beim letzten Schießen aber volles Risiko und musste einmal nachladen. Für eine Medaille reichte es nicht mehr.