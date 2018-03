Olympia 2018: Kombinierer-Team gewinnt und sorgt für deutschen Goldrekord

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 Premier League Stoke -

Zum ersten Mal seit 1988 gewinnen die Nordischen Kombinierer Team-Gold bei Olympia - nach einer eindrucksvollen Vorstellung.

Eric Frenzel feierte schon beim letzten Wechsel, wenig später vollendete Johannes Rydzek mit der Deutschland-Fahne in der Hand das historische Olympia-Triple der unfassbaren "Dominierer": Mit dem ersten Staffel-Gold seit 30 Jahren haben die Überflieger der Nordischen Kombination ihre Traumspiele von Pyeongchang auch im letzten Wettbewerb fortgeschrieben. Drei Rennen, drei Olympiasiege - mehr geht nicht!

"Unfassbar, jetzt haben wir wirklich alles gewonnen, jetzt ist wirklich alles da", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch, dem der Team-Olympasieg in seiner riesigen Erfolgssammlung noch gefehlt hatte: "Die Genugtuung ist groß."

Revanche gegen Norweger geglückt

Rekordweltmeister Rydzek führte als Schlussläufer zum goldenen Ende, was von seinen Mitstreitern Frenzel, Fabian Rießle und Vinzenz Geiger begonnen wurde. Die letzten 300 Meter legte er jubelnd und Handküsse verteilend zurück - auch ein kurzer Stolperer auf der Zielgeraden bremste ihn nicht mehr.

Nach einer schwer beeindruckenden Demonstration seiner Stärke lag der deutsche Vierer 52,7 Sekunden vor Norwegen, Bronze ging an Österreich (+1:07,8). Seit 1994 der aktuelle Teammodus eingeführt wurde, war es der zweitgroßte Vorsprung bei Olympia.

Höchst eindrucksvoll gelang damit die Revanche für die Niederlage von Sotschi 2014 gegen die Norweger, die auch die beiden Weltcup-Staffeln des Olympia-Winters gewonnen hatten. "Wir hatten hier noch eine Rechnung offen", sagte Frenzel.

Der 29-Jährige, der am Donnerstag zwar nicht die deutsche Fahne ins Ziel befördern, sie zuvor aber immerhin bei der Eröffnungsfeier ins Stadion tragen durfte, wurde nach Gold und Bronze in den beiden Einzelwettbewerben zum erfolgreichsten Kombinierer von Pyeongchang. Als zweiter deutscher Kombinierer nach Ulrich Wehling (DDR/1972-1976) und vierter weltweit ist der Sachse dreimaliger Olympiasieger. Das 13. Gold für "Team D" in Südkorea bedeutete zugleich deutschen Rekord bei Winterspielen.

Rydzek, der im zweiten Einzelrennen den historischen deutschen Dreifachsieg angeführt hatte, holte sein zweites Gold. Für Rießle, der bereits Silber im Großschanzen-Einzel gewonnen hatte, war es wie für den jungen Geiger der erste Olympiasieg.

Olympia 2018: Die deutschen Medaillen-Gewinner in Pyeongchang © getty 1/26 Welche deutschen Athleten haben bei den Olympischen Winterspielen 2018 bislang Medaillen geholt? SPOX gibt einen Überblick... © getty 2/26 Laura Dahlmeier (Biathlon): 2x Gold (Sprint, Verfolgung), Bronze (Einzel) © getty 3/26 Arnd Peiffer (Biathlon): Gold (Sprint) © getty 4/26 Benedikt Doll (Biathlon): Bronze (Verfolgung) © getty 5/26 Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Simon Schempp (Biathlon): Bronze (Staffel) © getty 6/26 Aljona Savchenko / Bruno Massot (Eiskunstlauf): Gold (Paarlauf) © getty 7/26 Eric Frenzel (Nordische Kombination): Gold (Einzel/Normalschanze), Bronze (Einzel/Großschanze) © getty 8/26 Johannes Rydzek (Nordische Kombination): Gold (Einzel/Großschanze, Team) © getty 9/26 Fabian Rießle (Nordische Kombination): Silber (Einzel/Großschanze) © getty 10/26 Eric Frenzel, Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger, Fabian Riessle (Nordische Kombination): Gold (Teamwettbewerb) © getty 11/26 Tobias Wendl / Tobias Arlt (Rodeln): 2x Gold (Doppelsitzer, Team) © getty 12/26 Natalie Geisenberger (Rodeln): 2x Gold (Einzel, Team) © getty 13/26 Dajana Eitberger (Rodeln): Silber (Einzel) © getty 14/26 Johannes Ludwig (Rodeln): Gold (Team), Bronze (Einzel) © getty 15/26 Toni Eggert / Sascha Bennecken (Rodeln): Bronze (Doppelsitzer) © getty 16/26 Mariama Jamanka und Lisa Buckwitz (Zweier-Bob): Gold © getty 17/26 Andreas Wellinger (Skispringen): Gold (Normalschanze), Silber (Großschanze) © getty 18/26 Jacqueline Lölling (Skeleton): Silber © getty 19/26 Katharina Althaus (Skispringen): Silber (Normalschanze) © getty 20/26 Simon Schempp (Biathlon): Silber (Massenstart) © getty 21/26 Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag, Andreas Wellinger (Skispringen): Silber (Teamspringen) © getty 22/26 Francesco Friedrich und Thorsten Margis (Bob): Gold (Zweier-Bob) © getty 23/26 Ramona Hofmeister, Selina Jörg (Snowboard): Silber und Bronze (Parallel-Riesenslalom) © getty 24/26 Nico Walther, Kevin Kuske, Alexander Rödinger, Eric Franke (Bob): Silber (Vierer-Bob) © getty 25/26 Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis (Bob): Gold (Vierer-Bob) © getty 26/26 Eishockey-Nationalmannschaft: Silber

Rennen schon vorm ersten Wechsel so gut wie entschieden

Als haushohe Favoriten waren die deutschen Kombinierer in den Wettkampf gestartet. "Es war nicht einfach, die Mannschaft einzustellen", sagte Weinbuch: "Die Goldmedaille hing doch schon ziemlich groß vor den Augen. Dass man da bei sich bleibt, ist nicht leicht. Wir sind dann auch nicht ganz das gesprungen, was wir können."

Weil aber "unsere beiden Chefs" (Weinbuch), also Rydzek und Frenzel, ganz starke Flüge zeigten, lag das Quartett mit sechs Sekunden Rückstand auf die führenden Österreicher und 21 Sekunden Vorsprung auf Norwegen auf Kurs.

Geiger lief nach zwei nKilometer zum führenden Österreicher Willi Denifl auf, übernahm kurz danach die Führung - und die gab Deutschland nicht mehr her. Das Rennen war schon vor dem ersten Wechsel entschieden, Rießle lief an Position zwei schon fast eine Minute Vorsprung heraus. Ans Limit mussten Frenzel und Rydzek danach nicht mehr gehen - die "Dominierer" spielten in einer eigenen Liga.

Beim zweiten Großereignis in Serie blieb das deutsche Team ungeschlagen, nach sechs von acht möglichen Medaillen bei der WM in Lahti waren es nun fünf von sieben. Der goldene Durchmarsch mit Erfolgen in beiden Einzelrennen und der Staffel war zuvor nur den Finnen 2002 gelungen. Deren damaliger Schlussläufer Hannu Manninen (39) war 16 Jahre später erneut dabei, kam mit Finnland aber nur auf Rang sechs.

Für die deutschen Kombinierer endete nach genau 29 Jahren und 364 Tagen eine lange Durststrecke. Staffel-Gold hatte es bislang nur 1988 in Calgary gegeben - ein Jahr nach dem frühen Karriereende Weinbuchs.