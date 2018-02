Olympic Moments: Tonya Harding und das Eisenstangen-Attentat auf Nancy Kerrigan

Premier League Darts Do 01.03. Mensur Suljovic fordert Michael van Gerwen NBA Live Wizards @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Februar Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League BR Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. März Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Darts Premier League: Exeter Superliga Midtjylland -

Bröndby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA 76ers @ Cavaliers A-League Melbourne City -

Melbourne Victory DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

2.März CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale World Pool Masters World Pool Masters: Tag 1 Ligue 1 Nizza -

Lille UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinale NBA Raptors @ Wizards A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 1 Premier League Burnley -

Everton UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 2 NHL Blues @ Stars UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 2 First Division A Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

4. März Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Liga ACB Gran Canaria -

Valencia World Pool Masters World Pool Masters: Viertelfinale UK Open UK Open: Viertelfinale Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Premiership Wasps -

London Irish Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Ligue 1 Montpellier -

Lyon Superliga Bröndby -

Odense Primera División Real Sociedad -

Alaves Liga ACB Estudiantes -

Malaga World Pool Masters World Pool Masters: Halbfinale + Finale UK Open UK Open: Halbfinale + Finale Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand NHL Predators @ Avalanche Ligue 1 Marseille -

Nantes NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. März Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Damen) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. März Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Zielona Góra -

Monaco NBA Rockets @ Thunder DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

7. März Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Teneriffa Basketball Champions League Nanterre -

Banvit Championship Leeds -

Wolverhampton NBA Rockets @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

8. März Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 Ligue 1 Strassburg -

Monaco NBA Jazz @ Grizzlies J1 League Sendai -

Kobe DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Dail -

10. März CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Six Nations Irland -

Schottland Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Six Nations Frankreich -

England Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton NHL Canadiens @ Lightining Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) NBA Suns @ Hornets Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Primera División Espanyol -

Real Sociedad Liga ACB Valencia -

Bilbao Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic BSL Darüssafaka -

Besiktas Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Juventus -

Udinese Six Nations Wales -

Italien Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Premier League Rostow -

Zenit Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Primera División Las Palmas -

Villarreal Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7

In den Olympic Moments blickt SPOX auf die legendärsten Momente der Olympischen Spiele zurück. In Teil acht: Das Eisenstangen-Attentat, das 1994 vor den Spielen in Lillehammer die Sportwelt entsetzte - und die Eiskunstläuferinnen Nancy Kerrigan und Tonya Harding für immer miteinander verbinden sollte.

Americas Sweetheart auf der einen, die eifersüchtige Rivalin auf der anderen Seite: Vor den Olympischen Spielen in Lillehammer 1994 ereignet sich im US-Team der Eiskunstläuferinnen eine Kriminalgeschichte, die sich Hollywoods Dramaturgen nicht besser hätten ausdenken können - und der im Film "I, Tonya" 2017 tatsächlich verfilmt wurde.

Nach Kristi Yamaguchis Rücktritt mit dem Olympiasieg 1992 gelten Nancy Kerrigan und Tonya Harding als deren Kronprinzessinnen, machten die US-Girls doch bereits das WM-Podest in München 1991 unter sich aus: Yamaguchi vor Harding und Kerrigan.

Harding hat zweifellos das größere sportliche Talent. Schon mit zwölf Jahren steht sie den dreifachen Lutz. Mit knapp 17 Jahren ist sie weltweit die erste Läuferin, der in einem internationalen Wettkampf, der Skate America 1987, der dreifache Axel gelingt - zwei Jahre, bevor Midori Ito mit dem Dreieinhalbfachen bei der WM 1989 Weltruhm erlangt.

Trotz all ihrer Sprunggewalt fehlt Harding bei ihren Darbietungen das gewisse Etwas. Immer ein wenig zu athletisch, zu blass, roh und schlicht. Es fehlen die Emotionen. Und so verliert sie nach ihrer WM-Silbermedaille 1991 zunehmend den Anschluss an ihre große Konkurrentin.

Nancy Kerrigan überzeugt Preisrichter und Fans mehr mit ihrer Eleganz und Ausdrucksstärke als mit technischen Elementen oder Nervenstärke. Kerrigan weiß zu berühren, strahlt Klasse aus. Nach WM-Bronze 1991 holt sie im Jahr darauf schon Silber. Harding bleibt nur Rang sechs.

Tonya Harding: Letzte Chance Lillehammer 1994?

Während Kerrigan 1993 US-Meisterin wird, verliert Harding als Vierte gar ihren internationalen Startplatz - und sieht Richtung Lillehammer ihre Felle davonschwimmen. Dabei hat die inzwischen 23-Jährige Olympiagold als ihr Sprungbrett in ein besseres Leben auserkoren.

Aus der Unterschicht Portlands hatte sich Harding in die schillernde Eislaufwelt emporgearbeitet - und wirkte dort zuweilen wie ein Fremdkörper. Die Highschool brach sie ab und setzte ganz auf die Eislaufkarte. Ihre Mutter erarbeitete sich an der Bande schnell einen zweifelhaften Ruf, schrie ihre Tochter an und belegte sie mit übelsten Schimpfworten, wenn es im Training einmal nicht lief.

Zwar stammte auch Kerrigan nicht aus wohlhabenden Verhältnissen - ihre Familie finanzierte das teure Training nur dank zahlreicher Nebenjobs - doch ihre Ausstrahlung verhalf der hübschen, ruhigen Brünetten mit den ersten Erfolgen zu einträglichen Werbeverträgen. Kerrigan war ihrer finanziellen Sorgen schnell ledig, sie konnte ihrer Familie deren Entbehrungen zurückzahlen - und Harding sah in die Röhre. Und zu allem Überfluss hatte sie seit 1991 keinen dreifachen Axel mehr gestanden. Ihre Bitterkeit wuchs.

War sie deshalb bereit, die Olympiavorbereitung ihrer großen Konkurrentin zu sabotieren?

© imago

Das Eisenstangen-Attentat auf Nancy Kerrigan

Fakt ist: Nancy Kerrigan wird am 6. Januar 1994, einen Tag vor dem Start der US-Meisterschaften, in Detroit angegriffen. Die Topfavoritin ist nach einer Trainingssession auf dem Weg aus der Cobo Arena, als ein Unbekannter sie mit einer Eisenstange attackiert.

"Bevor sie etwas sagen konnte, kam ein Kerl angerannt, beugte sich zu ihr, schlug auf ihr Knie ein und rannte davon", erinnert sich ein Augenzeuge. "Nancy fiel hin, schrie und schluchzte."

"Warum, warum ich?" seien ihre ersten Worte gewesen. Kerrigan erleidet eine schwere Prellung oberhalb des rechten Knies und muss die Meisterschaft, die ihr die Olympia-Qualifikation bringen sollte, absagen. Kerrigans Manager und späterer Ehemann Jerry Solomon äußert sich besorgt: "Das ist für Nancy körperlich und seelisch ein herber Schlag. Dieser Angriff könnte ihre mentale Verfassung ernsthaft gefährden, und mentale Stärke ist so wichtig auf dem Eis."

Zwei Tage später ist Tonya Harding zum zweiten Mal nach 1991 US-Meisterin und als eine von zwei Läuferinnen für die Spiele in Lillehammer qualifiziert. Statt jedoch das zweite Olympiaticket direkt an die Zweitplatzierte Michelle Kwan zu vergeben, lässt der Verband die Tür für Nancy Kerrigan offen.

Hardings Ehemann überführt - was wusste Tonya?

Diese äußert sich am Kürtag erstmals öffentlich zu dem hinterhältigen Angriff. "Ich bin okay. Aber ich bin äußerst wütend, dass jemand zu so etwas fähig ist." Das Ausmaß der Verschwörung ahnt die 24-Jährige da noch gar nicht.

Die Geschichte schlägt nur acht Monate nach dem Messerattentat auf Monica Seles in den Medien große Wellen. Die Ermittlungen sind in vollem Gang: Der Angreifer soll Kerrigans Training gefilmt haben, bevor er zuschlug. Er trug offenbar eine Akkreditierung, identifiziert wird er dennoch erst acht Tage nach dem Vorfall.

Die Polizei nimmt am 14. Januar drei Männer fest, fünf Tage danach wird auch Hardings Ex-Ehemann in Gewahrsam genommen: Jeff Gillooly soll mit Hardings Bodyguard Shawn Eckardt einem Bekannten den Auftrag erteilt haben, Kerrigan zu attackieren. Dieser Strohmann überredet schließlich seinen Neffen, Shane Stant, den Angriff in die Tat umzusetzen. Was Gillooly nicht ahnte: Die drei Mittäter ließen ein Aufnahmegerät mitlaufen, als sie mit Gillooly den Plan ausheckten, Kerrigan das Bein zu brechen. Hardings Ehemann ist schnell überführt. Was aber wusste Tonya?

Das Eisenstangen-Attentat auf Nancy Kerrigan

Ein Wettkampf für die Geschichtsbücher - und das Danach