Olympiasieger Yuzuru Hanyu sagt Teilnahme an Eiskunstlauf-WM ab

BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter NBA Jazz @ Spurs Premiership Saracens -

Harlequins Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 Pro14 Munster -

Scarlets NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks

Der japanische Olympiasieger Yuzuru Hanyu hat seine Teilnahme an den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Mailand (19. bis 25. März) abgesagt. Das teilte der japanische Verband am Mittwoch mit. Hanyu (23) müsse wegen einer Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk zwei Wochen pausieren und danach eine dreimonatige Reha absolvieren.



"Nach einer Diagnose steht fest, dass ich nicht an den Weltmeisterschaften teilnehmen kann. Ich werde mich auf die Behandlung und die Reha konzentrieren, damit ich so schnell wie möglich völlig gesund zurückkehren kann", wurde Hanyu in der Mitteilung zitiert.

Hanyu, der bei den Winterspielen in Pyeongchang/Südkorea sein zweites Olympia-Gold in Folge geholt hatte, plagen nach Verbandsangaben zudem weitere Blessuren. Genauere Angaben wurden nicht gemacht. Die Verletzung am Knöchel stammt ursprünglich aus dem November.

Damit kann der Eiskunstlauf-Superstar seinen Weltmeistertitel nicht verteidigen. Hanyu hatte im Vorjahr in Helsinki/Finnland triumphiert. Der Japaner ist der erste Einzelläufer seit der US-Legende Dick Button (1948 und 1952), der zweimal nacheinander Gold bei Olympischen Spielen gewann.