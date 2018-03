EuroCup: Bayern München startet mit Sieg gegen Unics Kasan ins Viertelfinale

Basketball Champions League Neptunas -

Straßburg Basketball Champions League AEK -

Nymburk Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Teneriffa Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NBA Rockets @ Raptors NBA Suns @ Hornets BSL Darüssafaka -

Besiktas Liga ACB Valencia -

Bilbao Liga ACB Barcelona -

Real Madrid NBA Warriors @ Timberwolves NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Góra NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK Basketball Champions League SIG -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs

Pokalsieger Bayern München ist mit einem Sieg ins Viertelfinale des EuroCups gestartet. In einem hart umkämpften ersten Spiel der Best-of-Three-Serie gewann der Bundesliga-Spitzenreiter gegen den russischen Spitzenklub Unics Kasan 83:75 (33:32).

Vor 6239 Zuschauern im Audi Dome, darunter Bayern-Präsident Uli Hoeneß und WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose, war Center Devin Booker mit 16 Punkten bester Werfer der Hausherren.

"Es war eine harte Nacht. Wie immer hat das Heimteam großen Druck. Besonders in der ersten Hälfte hat man das bei uns gemerkt, vor allem bei unseren Dreiern. Wir haben in der Defense gekämpft und uns Selbstvertrauen zurückgeholt. So konnten ab und an auf zehn Punkte wegziehen, die Kazan aber immer wieder mit ihrem guten Shooting verkürzen konnten. Das müssen wir verstehen und besser verteidigen", sagte Bayern-Coach Sasa Djordjevic.

Zwei Siege sind in der Best-of-Three-Serie zum Weiterkommen nötig. Am Freitag (18.00 Uhr) können die Bayern in Kasan den Einzug ins Halbfinale klarmachen.

Bei einer Niederlage würde das dritte Spiel am 14. März (20.30) wieder in München stattfinden.