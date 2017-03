Dahlmeier gewinnt Verfolgung in Pyeongchang

Samstag, 04.03.2017

Dahlmeier, die mit 8,4 Sekunden auf die Norwegerin Tiril Eckhoff ins Rennen gegangen war, leistete sich bei vier Schießen keinen einzigen Fehler und baute durch den neunten Saisonsieg auch ihre Führung im Gesamtweltcup aus. Letztlich hatte Dahlmeier 1:12,6 Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte Kaisa Mäkäräinen (Finnland), Dritte wurde Anais Bescond (Frankreich/1:18,9).

"Es war unheimlich schön heute, wirklich das perfekte Rennen", sagte Dahlmeier, deren Schlussrunde ein einziger Triumphzug war, anschließend in der ARD: "Es ist cool, wenn man mit allen Betreuern an der Strecke einschlagen kann, den Trainern einfach mal danken kann. Dafür hat man sonst nicht immer Zeit."

Dahlmeier hatte es in der Spur zunächst eher gemütlich angehen lassen und war gemeinsam mit Eckhoff zum ersten Schießen gelaufen. Nachdem die Norwegerin einen Fehler schoss, war die fehlerfreie Dahlmeier fortan alleine unterwegs und baute durch weitere makellose Schießleistungen ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Nach dem letzten Schießen lag sie 1:36 Minuten vor der Konkurrenz.

Hildebrand verpasst Podest knapp

Hinter der überragenden Bayerin verpasste Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/1:42,7), die vor dem letzten Stehendschießen noch auf Platz zwei gelegen hatte, als Sechste das Podest knapp. Maren Hammerschmidt (Winterberg/3:16,8) wurde nach sechs Schießfehlern 29., Denise Herrmann (Oberwiesenthal/3:40,1), die ebenfalls sechs Fehler schoss, kam auf Platz 33.

Am Mittag (12.30 Uhr MEZ) steht in Pyeongchang noch das Verfolgungsrennen der Männer an.

