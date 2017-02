Eggert/Benecken gewinnen Weltcup-Finale

Samstag, 25.02.2017

Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) enttäuschten nach einem schweren Fahrfehler im ersten Durchgang mit Platz 13.

Durch ihren neunten Saisonsieg im zwölften Rennen bauten Eggert/Benecken (1140 Punkte), die bereits in der Vorwoche beim Olympia-Test in Pyeongchang/Südkorea zum zweiten Mal den Gesamtweltcup gewonnen hatten, ihren Vorsprung in der Endabrechnung auf Wendl/Arlt (888) auf 252 Punkte aus. Geueke/Gamm (671) rutschten noch auf Platz vier ab. Für den deutschen Verband BSD war es der 20. Sieg in Folge bei den Doppelsitzern.

Alle Wintersport-News im Überblick