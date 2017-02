Neureuther und Co. zunächst gegen Slowakei

Montag, 13.02.2017

Sollten Neureuther und Co. das Achtelfinale überstehen, träfen sie vermutlich auf Italien, das zunächst gegen Außenseiter Argentinien antritt. Im Halbfinale könnte Gastgeber Schweiz warten, Titelverteidiger Österreich als Gegner ist erst im Finale möglich. Neben Neureuther stehen Stockholm-Sieger Linus Straßer, Stefan Luitz sowie Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg, Lena Dürr unn Christina Geiger in der deutschen Mannschaft.

"Die Slowakei ist machbar, Italien auch, aber die Schweiz ist echt 'ne Nummer. Die gewinnen ja gerade alles...", sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier. Der Gastgeber hat drei der ersten sechs WM-Wettbewerbe in St. Moritz gewonnen und tritt beim Team Event mit den Weltmeistern Wendy Holdener sowie Luca Aerni (beide Gold in der Alpinen Kombination) an. - Das Achtelfinale beim Nations Team Event der WM in St. Moritz:

Obere Hälfte:

Österreich - Belgien

Schweden - Slowenien

Norwegen - Tschechien

Frankreich - Russland

Untere Hälfte:

Schweiz - Kroatien

USA - Kanada

Deutschland - Slowakei

Italien - Argentinien

