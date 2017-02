Schkanowa gewinnt Riesenslalom-Quali

Montag, 13.02.2017

Bei dem Rennen auf der Piste "Muntatsch" in Zuoz nahe des eigentlichen WM-Ortes St. Moritz wurden insgesamt 25 Qualifikantinnen für das Hauptrennen am Donnerstag ermittelt. Gesetzt dafür sind die besten 50 Athletinnen der Welt um die deutsche Medaillenhoffnung Viktoria Rebensburg (Kreuth). Die Kenianerin Sabrina Simader, die in Österreich aufgewachsen ist, schaffte die Qualifikation als 24. (+5,45) knapp.

Die Quali wurde bei den Frauen erstmals ausgetragen. Weitere 25 Startplätze für das Hauptrennen können von Nationen, die nicht unter den 75 Startern vertreten sind, durch Athletinnen aus der Quali belegt werden. Damit sind im WM-Rennen am Donnerstag 100 Athletinnen am Start.

