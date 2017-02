Loch auf Platz zwei beim Weltcup-Finale

Samstag, 25.02.2017

Loch verpasste neben dem Sieg auch die geringe Chance, doch noch zum sechsten Mal in Folge den Gesamtweltcup zu gewinnen. Den sicherte sich erstmals Repilow, Loch fing aber immerhin noch dessen Landsmann Semen Pawlitschenko ab.

"Wenn ich daran denke, wie beschissen diese Saison war, bin ich ganz glücklich mit diesem zweiten Gesamtrang", sagte Loch nach dem Rennen im ZDF: "Aber der Roman fährt einfach sensationell. Wir haben für nächstes Jahr einiges vor uns, wenn wir wieder vor ihm sein wollen."

Vor den Einsitzern hatten die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) ihre großartige Saison mit einem Sieg gekrönt. Die Doppelsitzer aus Thüringen gewannen vor den US-Amerikanern Matt Mortensen/Jayson Terdiman und den Winterbergern Robin Geueke/David Gamm. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) enttäuschten nach einem schweren Fahrfehler im ersten Durchgang mit Platz 13.

Durch ihren neunten Saisonsieg im zwölften Rennen bauten Eggert/Benecken (1140 Punkte), die bereits in der Vorwoche beim Olympia-Test in Pyeongchang/Südkorea zum zweiten Mal den Gesamtweltcup gewonnen hatten, ihren Vorsprung in der Endabrechnung auf Wendl/Arlt (888) auf 252 Punkte aus. Geueke/Gamm (671) rutschten noch auf Platz vier ab. Für den deutschen Verband BSD war es der 20. Sieg in Folge bei den Doppelsitzern.