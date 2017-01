Gassner feiert ersten Podestplatz seiner Karriere

Samstag, 28.01.2017

Axel Jungk (Oberbärenburg) und Christopher Grotheer (Oberhof) komplettierten beim Sieg des Russen Alexander Tretjakow mit den Plätzen vier und fünf das gute Ergebnis des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD).

"Wir haben hart gearbeitet, auch am Start und im Materialbereich haben wir eine Steigerung hingelegt", sagte Gassner im Ziel und ergänzte mit Blick auf die WM: "Wir bewegen uns in der Bahn schon im sehr guten Bereich, müssen am Start noch etwas arbeiten. Dann könnte es auch für ganz oben reichen."

Bereits am Freitag hatten die Frauen viel Schwung für die Titelkämpfe (17. bis 26. Februar) aufgenommen. Europameisterin Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) feierte beim Weltcup-Rennen ihren zweiten Saisonsieg und schwang sich damit zur Favoritin für die Weltmeisterschaften auf. Dahinter komplettierten Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) und Anna Fernstädt (Berchtesgaden) das Podest.

