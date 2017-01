Langlauf: Weltcupfinale in Quebec

Sonntag, 15.01.2017

Vom 17. bis 19. März werden in Kanada nun ein Sprint und zwei Distanzrennen ausgetragen.

Das Weltcup-Finale in Tjumen war bereits die vierte in Russland geplante Großveranstaltung, die für das Sportjahr 2017 abgesagt wurde. Zuvor war den Russen bereits die Bob- und Skeleton-WM im Februar in Sotschi und die Ausrichtung des Weltcup-Finales der Eisschnellläufer in Tscheljabinsk entzogen worden. Der russische Biathlon-Verband hatte zudem den Weltcup in der ersten März-Hälfte in Tjumen zurückgegeben.

Alle Wintersport-News in der Übersicht