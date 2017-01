Peiffer und Schempp knapp am Podest vorbei

Freitag, 13.01.2017

"Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr an das Podest komme. Ich habe dann eher versucht, den vierten Platz zu retten. Ich habe mich schon gequält", sagte Peiffer in der ARD.

Peiffer fehlten 12,1 Sekunden zum Podium, wo hinter dem fehlerfreien Fourcade Julian Eberhard und Emil Hegle Svendsen standen, die ebenfalls ohne Strafrunde blieben.

Schempp hatte am Sonntag in Oberhof den spektakulären Massenstart im Zielsprint hauchdünn vor seinem Teamkollegen Erik Lesser und Dominator Fourcade gewonnen. Zuvor stand Schempp als Massenstart-Zweiter in Nove Mesto bereits auf dem Podest.

Matthias Bischl lief auf einen glänzenden 16. Platz und lag damit vor den arrivierten Benedikt Doll und Lesser. Auch Michael Willeitner qualifizierte sich als 38. für die Verfolgung am Sonntag.

Überfliegerin Laura Dahlmeier kann am Wochenende in den Chiemgauer Alpen das Gelbe Trikot der Gesamtweltcup-Führenden zurückerobern. Aktuell führt die tschechische Vorjahressiegerin Gabriela Koukalova vor Sprint und Verfolgung mit 15 Punkten vor der Verfolgungs-Weltmeisterin. "Es wäre ein Traum, das Trikot nach Ruhpolding zu haben. Wenn es nicht klappt, ist es aber auch nicht so schlimm", sagte Dahlmeier, die in der Vorwoche in Oberhof freiwillig auf zwei Rennen verzichtet hatte.

Alle Wintersport-News im Überblick