Dahlmeier führt DSV-Staffel zum Sieg

Donnerstag, 12.01.2017

Startläuferin Hinz begann ordentlich und leistete sich nur einen Fehler im Stehendschießen, Hammerschmidt benötigte ebenso wie Preuß insgesamt zwei Extrapatronen. Mit einer Energieleistung kurz vor dem Ziel stellte Dahlmeier dann den Sieg sicher.

In Pokljuka hatte die Auswahl des Deutschen Skiverbandes (DSV) im Dezember im bislang einzigen Staffelwettbewerb des Winters vor Frankreich und der Ukraine gesiegt. Vor 12.00 Zuschauern in der Chiemgau Arena gehörten die Lokalmatadorinnen somit zum Favoritenkreis

Nach ihrem dritten Platz mit der Staffel kämpfen die Männer am Freitag (14.45 Uhr/ARD und Eurosport) im Sprint um den nächsten Sieg in einem Einzelrennen. Nach seinem Triumph im Massenstart in Oberhof gilt Simon Schempp als ärgster Konkurrent des Gesamtweltcup-Führenden Martin Fourcade aus Frankreich.

