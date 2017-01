Freund nicht bei Weltcup in Zakopane

Donnerstag, 19.01.2017

Aufgrund einer fiebrigen Erkältung beendete Freund zuletzt die Vierschanzentournee nach zwei Springen vorzeitig und in der Vorwoche verzichtete er auch auf die beiden Weltcup-Springen in Wisla/Polen.

"Severin Freund nutzt in dieser Woche noch die optimalen Wetter- und Trainingsbedingungen in Oberstdorf, um mit seinem Heimtrainer Christian Winkler weiter an der Stabilität und Qualität seiner Sprünge zu feilen", sagte Schuster. Freunds Rückkehr in den Weltcup sei für den Heim-Weltcup in Willingen vom 27. bis 30. Januar geplant, so der Bundestrainer.

Ohne Freund ruhen die Hoffnungen der deutschen Springer auf dem Trio Markus Eisenbichler, Richard Freitag und Andreas Wellinger, wobei besonders letzterer in Wisla zuletzt als Dritter überzeugen konnte. Daneben gehen für den DSV Karl Geiger und Stephan Leyhe im skisprungverrückten Zakopane an den Start. Team-Olympiasieger Andreas Wank fehlt derweil ebenso wie Freund im Aufgebot.

