DSV-Starter hinterlassen guten Eindruck

Mittwoch, 18.01.2017

"Die Fahrt war fürs Erste okay, ich bin recht zufrieden", sagte Sander.

Der junge Thomas Dreßen kam bei seiner ersten Fahrt überhaupt auf der legendären Strecke herunter vom Hahnenkamm mit Startnummer 56 auf Rang 21, direkt vor Josef Ferstl. Die große Überraschung war der Franzose Maxence Muzanton, der mit Startnummer 59 auf Rang sechs fuhr.

In Kitzbühel findet am Freitag zunächst ein Super-G statt (11.30 Uhr), am Samstag dann die traditionsreiche Abfahrt (11.30 Uhr). Das Wochenende beschließt wie üblich der Slalom am Sonntag (10.30/13.30 Uhr).

