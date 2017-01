Striedinger-Sturz überschattet Streif-Training

Mittwoch, 18.01.2017

Der US-Amerikaner Steven Nyman hat im ersten Training der alpinen Ski-Herren für die Weltcup-Abfahrt am Samstag auf der Streif in Kitzbühel (11.30 Uhr/live auf ORF eins und im SPOX-Liveticker) in 1:57,25 Minuten Bestzeit aufgestellt. Hinter Beat Feuz (SUI/0,37) und Johan Clarey (FRA/0,95) landeten mit Vincent Kriechmayr (0,96), Matthias Mayer (1,01) und Hannes Reichelt (1,08) drei Österreicher. Max Franz war nach 50 der 79 Teilnehmer 14.

Wie auf der Streif leider schon üblich, ging auch der erste Trainingslauf nicht ohne Sturz über die Bühne. Der Österreicher Otmar Striedinger kam im Steilhang zu Sturz und krachte in ein Fangnetz. Bei seinem Trainingscrash dürfte sich der 25-Jährige zwar nicht schwerer verletzt haben, zog sich aber ein Cut auf der Nase zu - auch ein Nasenbeinbruch kann noch nicht ausgeschlossen werden.

Das zweite Training ist für Donnerstag angesetzt (11.30 Uhr), die Spezialabfahrt steigt am Samstag. Zuvor folgt am Freitag noch der Super-G.

