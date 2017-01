Loch verpasst in Sigulda das Podest

Sonntag, 15.01.2017

Den Sieg sicherte sich Europameister Semen Pawlitschenko vor seinem russischen Landsmann Roman Repilow. Der Österreicher Wolfgang Kindl wurde Dritter.

Im Rennen um den Gesamtsieg liegt Loch (495 Punkte) nur noch auf dem vierten Platz. Repilow (547) führt vor Pawlitschenko (515) und Kindl (506). Weltmeister Loch hat in dieser Saison damit weiterhin erst einen Sieg vorzuweisen und geht schwer angeschlagen in die WM in Österreich (27. bis 29. Januar).

"Wichtig ist, dass er wieder an Selbstvertrauen gewinnt", sagte sein Vater, Bundestrainer Norbert Loch, in der ARD und erkannte auf der schwierigen Bahn im Baltikum immerhin einen Aufwärtstrend: "Man hat gesehen, dass es langsam besser läuft in den vergangenen Wochen. Es sieht wieder mehr nach Rodeln aus, was er macht."

In der Tat war Loch noch der mit Abstand beste Deutsche in Sigulda, alle Teamkollegen verpassten die Top 10. Johannes Ludwig (Suhl) wurde Elfter, Julian von Schleinitz (Königssee) landete auf dem 15. Platz. Völlig enttäuschend lief es für Vizeweltmeister Ralf Palik (Oberwiesenthal), der nach einem groben Fahrfehler nicht über den 24. Rang hinauskam.

