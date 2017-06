DVV-Damen fast sicher bei WM

Samstag, 03.06.2017

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) führt das Klassement des Sechserturniers nach dem vierten Sieg in Serie mit zwölf Punkten an. Lediglich Slowenien (6) könnte den Deutschen noch gefährlich werden.

Die Mannschaft müsste allerdings ihre beiden noch ausstehenden Partien ohne Satzverlust gewinnen und Deutschland im abschließenden Duell am Sonntag gegen Frankreich (18.30 Uhr) mit 0:3 verlieren.

Slowenien spielt im Anschluss gegen Gastgeber Portugal. Bei einer Niederlage der Sloweninnen stehen die Deutschen vorzeitig als Turniersieger fest.

Seit 1970 immer für WM qualifiziert

Finnland hielt gegen die favorisierte Auswahl um Spielführerin Maren Brinker zunächst gut mit und blieb in den ersten beiden Sätzen nah dran. Brinker und Co. taten sich schwer, behielten aber in brenzligen Situationen die Nerven.

Im letzten Durchgang zeigten die Deutschen dann ihre Klasse und legten verdient den Grundstein für die zwölfte WM-Teilnahme in Folge. Zum letzten Mal hatte eine deutsche Mannschaft 1970 zuschauen müssen.

Deutschland tritt in Portugal mit einer neu formierten Mannschaft an, nach den Rücktritten vieler älterer Spielerinnen hatte Koslowski den Umbruch eingeleitet. Nur der Sieger des Sechserturniers erhält ein direktes WM-Ticket. Der Zweitplatzierte hat bei einem weiteren Sechserturnier noch eine Chance.

