3:1 gegen Portugal: DVV-Damen auf WM-Kurs

Freitag, 02.06.2017

Damit bleibt die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski trotz des ersten Satzverlustes an der Spitze der Tabelle und könnte mit einem weiteren Sieg gegen Finnland am Samstag (16.00 Uhr) das WM-Ticket bereits lösen. Zum Abschluss geht es am Sonntag (18.30 Uhr) gegen Frankreich.

Deutschland tritt mit einer neu formierten Mannschaft um die erfahrene Spielführerin Maren Brinker an. Nur der Sieger des Sechserturniers erhält ein direktes WM-Ticket. Der Zweitplatzierte hat bei einem weiteren Sechserturnier noch eine Chance.

