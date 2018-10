Conor McGregor - Daten und Fakten: Seine Erfolge, UFC-Kämpfe, Familie und Vermögen

Conor McGregor kämpft bei UFC 229 gegen Khabib Nurmagomedov (So., 4 Uhr live auf DAZN) um den Titel im Leichtgewicht. Der Ire ist einer der bekanntesten Gesichter der UFC. Was zeichnet Conor McGregor aus?

Hier gibt es alle Wissenswerten Daten und Fakten zu Conor McGregor.

McGregor: Daten und Fakten

Conor McGregor wurde am 14. Juli 1988 in Dublin geboren. Er spielte lange Fußball, wechselte dann allerdings mit zwölf Jahren in den Kampfsport. Er boxte, trainierte aber auch Kickboxen und Jiu Jitsu. Er arbeitete als Klempner, träumte aber von einer großen Karriere im Kampfsport. Sein Debüt feierte er im Februar 2007 und gewann per TKO.

Die Irish Cage of Truth entdeckte McGregor, der seinen Job kündigte und als offiziell Arbeitsloser alle Mittel in das Training investierte. 2011 und 2012 feierte er acht Siege in Folge und wurde zum Cage Warriors Champion im Feder- sowie Leichtgewicht. Die UFC wurde auf den Iren aufmerksam und holte ihn 2013 in die USA.

McGregor: Seine Erfolge in der UFC

In der UFC begann McGregor eine Serie von sieben Siegen in Folge. Seinen vorzeitigen Höhepunkt setzte er gegen Jose Aldo, dem er den Titel im Federgewicht in 13 Sekunden per KO abnahm. Einer Fehde mit Nate Diaz folgte der Titelkampf im Leichtgewicht gegen Eddie Alvarez, bei dem McGregor den zweiten Titel gewann.

Er krönte sich damit zum ersten Kämpfer der UFC, der einen Titel in zwei verschiedenen Gewichtsklassen zur gleichen Zeit hielt. Kritiker legten nahe, dass UFC-Präsident Dana White den Iren zu sehr fördern würde. McGregor stellt für die UFC allerdings aufgrund seiner weltweiten Bekanntheit eine wichtige Einkommensquelle dar.

Die UFC-Kämpfe von Conor McGregor

Ergebnis Profi-Rekord Wettbewerb Gegner Datum Sieg (TKO) 13-2 UFC on Fuel TV 9 Marcus Brimage 6. April 2013 Sieg (Punktentscheidung) 14-2 UFC Fight Night 26 Max Holloway 17. August 2013 Sieg (TKO) 15-2 UFC Fight Night 46 Diego Brandao 19. Juli 2014 Sieg (TKO) 16-2 UFC 178 Dustin Poirier 27. September 2014 Sieg (TKO) 17-2 UFC Fight Night 59 Dennis Siver 18. Januar 2015 Sieg (TKO) 18-2 UFC 189 Chad Mendes 11. Juli 2015 Sieg (KO) 19-2 UFC 194 Jose Aldo 12. Dezember 2015 Niederlage (Aufgabe) 19-3 UFC 196 Nate Diaz 5. März 2016 Sieg (Punktentscheidung) 20-3 UFC 202 Nate Diaz 20. August 2016 Sieg (TKO) 21-3 UFC 205 Eddie Alvarez 12. November 2016

McGregor: Sein Kampf gegen Floyd Mayweather

Entsprechend enttäuscht war die UFC, als McGregor eine Pause einlegte. Erst kümmerte er sich um seine Frau Dee Devlin und das gemeinsame Kind, dann trainierte er für einen Boxkampf mit Floyd Mayweather. Der berühmte Boxer kam für McGregor aus dem Ruhestand und besiegte ihn bei einem Mega-Event in Las Vegas.

Noch ist die Auseinandersetzung zwischen Mayweather und McGregor nicht vollständig beendet. Beide zeigten Absichten, erneut gegeneinander anzutreten. Dabei scheint es nicht völlig unmöglich, dass Mayweather sich den Regeln der MMA unterwirft und gegen McGregor im Octagon antritt.

McGregors Frau Dee Devlin und Sohn Jack McGregor

Forbes-Liste 2018: So viel verdienen die bestbezahlten Sportler der Welt © getty 1/26 Das Forbes-Magazine hat die Einnahmen der Sportstars in den letzten 12 Monaten unter die Lupe genommen. In den Top 100 ist nur ein Deutscher und keine Frau. Hier gibt es das Ranking. © getty 2/26 Platz 25: Anthony Joshua (Boxen), 39 Millionen Dollar. © getty 3/26 Platz 24: Damian Lillard (Basketball), 39,2 Millionen Dollar. © getty 4/26 Platz 23: Jordan Spieth (Golf), 41,2 Millionen Dollar. © getty 5/26 Platz 22: Phil Mickelson (Golf), 41,3 Millionen Dollar. © getty 6/26 Platz 20: Alex Smith (American Football), 41,4 Millionen Dollar. © getty 7/26 Platz 20: Rafael Nadal (Tennis), 41,4 Millionen Dollar. © getty 8/26 Platz 19: Derek Carr (American Football), 42,1 Millionen Dollar. © getty 9/26 Platz 18: Sebastian Vettel (Formel 1), 42,3 Millionen Dollar. © getty 10/26 Platz 17: Drew Brees (American Football), 42,9 Millionen Dollar. © getty 11/26 Platz 16: Tiger Woods (Golf), 43,3 Millionen Dollar. © getty 12/26 Platz 15: Canelo Alvarez (Boxen), 44,5 Millionen Dollar. © getty 13/26 Platz 14: James Harden (Basketball), 46,4 Millionen Dollar. © getty 14/26 Platz 13: Russell Westbrook (Basketball), 47,6 Millionen Dollar. © getty 15/26 Platz 12: Lewis Hamilton (Formel 1), 51 Millionen Dollar. © getty 16/26 Platz 11: Kevin Durant (Basketball), 57,3 Millionen Dollar. © getty 17/26 Platz 10: Matthew Stafford (American Football), 59,5 Millionen Dollar. © getty 18/26 Platz 9: Matt Ryan (American Football), 67,3 Millionen Dollar. © getty 19/26 Platz 8: Stephen Curry (Basketball), 76,9 Millionen Dollar. © getty 20/26 Platz 7: Roger Federer (Tennis), 77,2 Millionen Dollar. © getty 21/26 Platz 6: LeBron James (Basketball), 85,5 Millionen Dollar. © getty 22/26 Platz 5: Neymar (Fußball), 90 Millionen Dollar. © getty 23/26 Platz 4: Conor McGregor (MMA), 99 Millionen Dollar. © getty 24/26 Platz 3: Cristiano Ronaldo (Fußball), 108 Millionen Dollar. © getty 25/26 Platz 2: Lionel Messi (Fußball), 111 Millionen Dollar. © getty 26/26 Platz 1: Floyd Mayweather (Boxen), 285 Millionen Dollar.

Conor McGregor und Dee Devlin sind seit 2007 ein Paar. Der Ire bezeichnet seine Frau als essenziellen Faktor für seinen Erfolg: "Würde es sie nicht geben, wäre ich wahrscheinlich nicht dort, wo ich jetzt bin." Sie habe ihn von "Tag eins" unterstützt. Inzwischen hat Devlin ihren Job gekündigt und unterstützt McGregor als Managerin.

Die Irin hat immer an ihren Mann geglaubt: "Er war schon immer super selbstbewusst, wir wussten, dass das alles passieren wird. Es war fast, als ob wir die Zukunft vorhersagen könnten. Es klingt sicher komisch, wenn ich das sage, aber ich wusste immer, dass er dieses Niveau eines Tages erreichen wird."

Conor McGregors Vermögen

Das Vermögen von Conor McGregor wird von Experten aktuell auf rund 72 Millionen Euro geschätzt. Das ist zu einem großen Teil auf die Einnahmen aus den PPVs der UFC sowie dem Kampf gegen Mayweather zurückzuführen. Gleichwohl bietet der Kämpfer ein eigenes Trainingsprogramm und den Whiskey "Proper Nr. 12" an.

Er hat darüber hinaus Sponsorenverträge mit diversen Unternehmen, darunter Reebok, Monster Engery oder Rolls Royce. Auch seine Rolle als Titelcover der Electronics-Arts-Videospiele im Bereich der UFC garantiert Einnahmen.

Dem gegenüber stehen massive Ausgaben. McGregor hat nicht nur ein Privatjet und Villen in Dublin wie Las Vegas, sondern besitzt auch einen beachtlichen Fuhrpark.

Die Autos von Conor McGregor

BMW i8 ab 138.000 € BMW 730 M Sport ab 91.700 € Cadillas Escalade ab 101.00 € Chevrolet Corvette Stingray ab 91.000 € Lamborghini Huracan Avio ab 178.000 € Lamborghini Aventador Roadster ab 335.050 € Mercedes Benz S500 ab 103.000 € Rolls-Royce Ghost ab 283.220 € Rolls-Royce Drophead Coupe ab 414.329 €

McGregor: Sein Kampf gegen Khabib Nurmagomedov

Die Rückkehr in die UFC bestreitet Conor McGregor am 7. Oktober (4 Uhr live auf DAZN) gegen Khabib Nurmagomedov. Der Russe bekam in der Abwesenheit McGregors den Titel im Leichtgewicht zugesprochen, nachdem dieser dem Iren aufgrund von Inaktivität abgenommen wurde.