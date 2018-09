Khabib Nurmagomedov gegen Conor McGregor, UFC-Fight: Datum, Termin, Stream

Conor McGregor trifft am 7. Oktober in der T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada auf Titelverteidiger Khabib Nurmagomedov. Der Kampf ist als Main-Event der Veranstaltung UFC 229 angesetzt. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo ihr den Fight im Livestream sehen könnt.

Hier gibt es alle Informationen zum bevorstehenden Kampf zwischen Khabib und McGregor.

Khabib vs. McGregor, Datum: Wann findet der Kampf statt?

Der Kampf zwischen Khabib Nurmagomedov und Conor McGregor findet in der Nacht vom 6. Oktober auf den 7. Oktober statt. Das Event beginnt um 4 Uhr morgens deutscher Zeit. Das Main Event zwischen Khabib und McGregor ist entsprechend dem Verlauf der vorherigen Kämpfe für den sehr frühen Sonntagmorgen einzuplanen.

Khabib gegen McGregor: Livestream, TV-Übertragung

Den Kampf zwischen Khabib Nurmagomedov und Conor McGregor seht ihr in Deutschland und Österreich live auf DAZN. Der Streaming-Dienst startet mit der Übertragung der kompletten Card ab 4 Uhr deutscher Zeit und übertragt natürlich auch das Main-Event.

Khabib gegen McGregor live: Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das jeden Tag eine große Vielzahl von Live-Sport-Events anbietet. Neben der UFC zeigt DAZN auch viele Partien der Premier League, Ligue 1, Serie A, Primera Division und Champions League sowie Spiele der UEFA Europa League und alle Partien der UEFA Europa League live und exklusiv.

Darüber hinaus kommen auch US-Sport-Fans auf ihre Kosten, denn DAZN ist die deutsche Heimat der NBA, NFL, MLB und NHL.

Das gesamte Angebot seht ihr für 9,99 Euro im Monat, wobei die ersten vier Wochen sogar kostenlos sind. DAZN kann zudem jederzeit gekündigt werden.

Khabib vs. McGregor, UFC Fight: Favorit

UFC-Präsident Dana White hat den Kampf zwischen Conor McGregor (21-3) und Khabib Nurmagomedov (26-0) als den "größten der UFC-Geschichte" angekündigt. Lightweight-Titelverteidiger Khabib gilt als der bessere Wrestler, Herausforderer McGregor als der bessere Striker. Selbst die Buchmacher sind sich bezügliches des Favoriten uneinig.

Khabib vs. McGregor, Kampf: So läuft der Fight ab

Khabib Nurmagomedov und Conor McGregor stehen sich in fünf Runden gegenüber, welche jeweils fünf Minuten dauern. Dazwischen liegt eine einminütige Pause. Gekämpft wird bis zu einem Knockout, einer Aufgabe oder dem Zeitlimit. Beim Erreichen des Zeitlimits entscheiden die drei Kampfrichter über den Sieger.

Gekämpft wird um den Titel im Lightweight, den Khabib seit dem 6. April hält. Dieser war McGregor nach einer langen Inaktivität aberkannt worden. Für den Iren wird es darum gehen, die Takedowns von Khabib zu verhindern und den Kampf im Stehen zu führen. Der Russe wird versuchen, den Kampf auf dem Boden für sich zu entscheiden.