Ronda Rousey kann sich keine Rückkehr in die UFC vorstellen.

Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter NBA Jazz @ Spurs Premiership Saracens -

Harlequins Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 Pro14 Munster -

Scarlets World Championship Boxing Dillian Whyte vs Lucas Browne NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks BSL Anadolu Efes -

Tofas Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans

Ronda Rousey hat ihre MMA-Karriere vorerst beendet und sich dem Wrestling in der WWE verschrieben. Sie schließt eine Rückkehr nicht völlig aus, gleichwohl scheint das Szenario allerdings mehr als unwahrscheinlich.

Zu Gast in der EllenShow sprach Rousey über ihre Zukunft. Angesprochen auf eine Rückkehr in die UFC machte die ehemalige Championesse klar: "Das wäre, als würde ich wieder als Judoka zu Olympia gehen."

Dementsprechend unwahrscheinlich scheint die Rückkehr ins Octagon: "Niemand hat eine schriftliche Rücktrittserklärung von mir im Judo erwartet und ich denke das ist auch im Kampfsport nicht notwendig."

"Mache das, was mir Spaß bereitet"

Sie betonte: "Ich mache jetzt einfach das, was mir Spaß bereitet. Und die WWE macht mir derzeit Spaß." Rousey merkte an: "Ich denke, der größte Unterschied ist, dass ich erstmals in einem Team bin. In der UFC war ich alleine, im Judo war ich alleine. Hier arbeiten alle zusammen."

Beim Royal Rumble trat sie erstmals in der WWE als Vertragskämpferin auf. Die Überraschung war nicht einfach: "Ich habe eine Weile trainiert [...] und in den Tagen von Social Media ist es sehr schwer, irgendwohin unentdeckt zu kommen."

Dementsprechend wurde sie verkleidet eingeschleust: "Mit Kapuze, Beanie und einer Sonnenbrille wurde ich von der Polizei begleitet. Es sah aus, als ob ich wegen Drogenbesitz festgenommen wurde."