Wetten auf Mayweather vs. McGregor möglich

Freitag, 17.02.2017

Jeff Sherman, Manager bei Westgate SuperBook, bestätigte bei Twitter, dass sein Unternehmen mittlerweile Wetten auf den Kampf zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor annimmt. Die Quoten liegen in amerikanischer Schreibweise für einen Boxkampf bei +1100 für den Iren und -2500 für Mayweather. Heißt: 100 Dollar auf McGregor bringen 1.100 Dollar ein, umgekehrt müsste man 2.500 Dollar auf Mayweather setzen, um 100 Dollar Gewinn einzustreichen.

Erlebe ausgewählte Box-Highlights live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Das entspricht in europäischer Schreibweise einer Quote von 12:1 für McGregor und einer Quote von 1,04 für Mayweather. Zum Vergleich: Westgate gab bei Mayweathers letztem Kampf gegen Andre Berto eine Quote von -4000 für den Favoriten aus.

Die Rahmenbedingungen des Kampfes sind allerdings noch offen. Ursprünglich war die Rede von einem Boxkampf, McGregor schlug zuletzt aber einen Kampf ohne jede Regeln vor. Fraglich, ob Mayweather dieses Angebot gegen den MMA-Kämpfer annehmen wird.

Alle Boxsport-News im Überblick