UFC 211: Jedrzejczyk vs. Andrade steht

Freitag, 24.02.2017

Sieben Siege hat Jedrzejczyk in der UFC bisher verbucht, die letzten Kämpfe verteidigte sie ihren Titel im Strawweight der Damen ohne größere Probleme. Die UFC hofft nun in Andrade eine würdige Gegnerin gefunden zu haben. Die Herausforderin steht bei 3-0 im entsprechenden Gewicht.

Bei UFC 211, Miocic vs dos Santos 2 in Dallas, Texas wird es so weit sein. Das Event steigt am 13. Mai, Jedrzejczyk bestätigte den Kampf selbst bei Fox Sports. Während die Polin zuletzt gegen Karolina Kowalkiewicz verteidigte, fertigte Andrade im Strawweight Angela Hill, Joanne Calderwood und Jessica Penne ab.

