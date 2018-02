Dimitrij Ovtcharovs erste Bewährungsprobe als Nummer eins

Davis Cup Men National_team Live Australien -

Dimitrij Ovtcharov steht rund einen Monat nach seinem Sprung an die Spitze der Weltrangliste vor seiner ersten Bewährungsprobe als Nummer eins der Welt.

Beim Europe Top 16 Cup will der favorisierte Weltcupsieger durch eine erfolgreiche Titelverteidigung seine Rekordserie auf vier Titelgewinne nacheinander ausbauen und damit zugleich seinen Vorsprung im Ranking auf den chinesischen WM-Zweiten Fan Zhendong festigen.

Ovtcharovs gefährlichster Konkurrent bei dem 61.000-Euro-Turnier in Montreux dürfte wie schon mehrfach im vergangenen Jahr der Düsseldorfer Rekordeuropameister und Weltranglistendritte Timo Boll sein.

Außer den beiden Topstars schickt der DTTB bei dem traditionsreichen Ranglistenturnier (früher Europe Top 12), das zugleich Qualifikation für den Weltcup im Herbst in Paris ist, auch Ruwen Filus und Bastian Steger ins Rennen.

Winter und Solja vor dem nächsten Schritt

Bei den Damen versucht neben der Vorjahresdritten Sabine Winter (Kolbermoor) die Mixed-WM-Dritte Petrissa Solja (Berlin) den nächsten Schritt auf internationaler Bühne nach ihrer monatelangen Wettkampfpause wegen "körperlicher und mentaler Erschöpfung".

Winter, in Montreux an Position 13 gesetzt, bekommt es im Achtelfinale mit Polens favorisierter Weltklasse-Abwehrspielerin Li Qian zu tun. Solja trifft in ihrem Erstrundenspiel auf ihre Berliner Vereinskollegin Georgina Pota (Ungarn).

Ovtcharov sieht sich bei seinem Einstieg in die internationale Turniersaison als Nummer eins nicht stärker unter Druck als zuvor. "Ich war ja schon bei einigen Turnieren vorher als Favorit topgesetzt, so dass sich für mich eigentlich nichts ändert. Ich versuche die größere Aufmerksamkeit in positive Energie umzusetzen", meinte der zweimalige Europameister vor dem Anlauf auf seinen insgesamt fünften Europe-Top-16-Titel.

Für zusätzliche Motivation dürfte bei dem 29-Jährigen ein Erfolg in der Vermarktung sorgen: Zu Monatsbeginn gewann der Olympia-Dritte den Düsseldorfer Versicherungskonzern ARAG als weiteren persönlichen Sponsor, der schon längere Zeit auch Partner des DTTB sowie von Boll und des deutschen Meisters Borussia Düsseldorf ist.